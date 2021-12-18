В Сочи сильный оползень повредил магистральный водовод, из-за чего в городе образовался фонтан высотой 23 метра. У сотен жителей начались проблемы с водоснабжением.
«Оползневой процесс, спровоцированный обильными осадками, наблюдаемыми на территории курорта последние дни, повредил магистральный водовод, обеспечивающий ресурсом около одной тысячи жителей Хостинского района. Разрушительная подвижка грунта зафиксирована на участке водовода диаметром 600 мм по улице Горно-Стрелковой дивизии. Вода под давлением вырвалась на высоту более 23 метров, вызывая локальное подтопление территории», — сообщается на официальном сайте сочинского водоканала.
На место происшествия прибыла бригада ремонтников. Все социально важные объекты района предупреждены о возможных перебоях с водой. Для обеспечения людей питьевой водой будет организовано регулярное курсирование автоцистерн.
В Сочи сильный оползень повредил магистральный водовод, из-за чего в городе образовался фонтан высотой 23 метра. У сотен жителей начались проблемы с водоснабжением. «Оползневой процесс, спровоцированный обильными осадками, наблюдаемыми на территории курорта последние дни, повредил магистральный водовод, обеспечивающий ресурсом около одной тысячи жителей Хостинского района. Разрушительная подвижка грунта зафиксирована на участке водовода диаметром 600 мм по улице Горно-Стрелковой дивизии. Вода под давлением вырвалась на высоту более 23 метров, вызывая локальное подтопление территории», — сообщается на официальном сайте сочинского водоканала. На место происшествия прибыла бригада ремонтников. Все социально важные объекты района предупреждены о возможных перебоях с водой. Для обеспечения людей питьевой водой будет организовано регулярное курсирование автоцистерн.