Лебедев жестко отреагировал на проверку СКР его поста. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
СК проверит высказывания дизайнера Лебедева о мощах святых и Ленине Фото:

Блогер и дизайнер, руководитель собственной студии Артемий Лебедев матом ответил на извещение Следственного комитета об организации проверки в отношении его высказывания о святых мощах. Дизайнер сравнил святые мощи и тела экс-руководителей СССР и КНР.

«Дорогой Следственный комитет! Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость? Ну или где и когда родились те, которые пришли в тебя работать, чтобы присылать мне подобные запросы?», — написал Лебедев в Telegram

Следственный комитет организовал проверку в отношении блогера. Силовики оценят возможное нарушение им права на свободу совести и вероисповеданий в одном из своих постов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Блогер и дизайнер, руководитель собственной студии Артемий Лебедев матом ответил на извещение Следственного комитета об организации проверки в отношении его высказывания о святых мощах. Дизайнер сравнил святые мощи и тела экс-руководителей СССР и КНР. «Дорогой Следственный комитет! Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость? Ну или где и когда родились те, которые пришли в тебя работать, чтобы присылать мне подобные запросы?», — написал Лебедев в Telegram Следственный комитет организовал проверку в отношении блогера. Силовики оценят возможное нарушение им права на свободу совести и вероисповеданий в одном из своих постов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...