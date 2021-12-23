СК проверит высказывания дизайнера Лебедева о мощах святых и Ленине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер и дизайнер, руководитель собственной студии Артемий Лебедев матом ответил на извещение Следственного комитета об организации проверки в отношении его высказывания о святых мощах. Дизайнер сравнил святые мощи и тела экс-руководителей СССР и КНР.

«Дорогой Следственный комитет! Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость? Ну или где и когда родились те, которые пришли в тебя работать, чтобы присылать мне подобные запросы?», — написал Лебедев в Telegram

Следственный комитет организовал проверку в отношении блогера. Силовики оценят возможное нарушение им права на свободу совести и вероисповеданий в одном из своих постов.

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