Врач предупредил о последствиях вдыхания морозного воздуха

28 декабря 2021 в 06:11 Размер текста - 17 +

Александр Карабиненко рассказал о последствиях длительного нахождения на морозе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вдыхание морозного воздуха может негативно отразиться на здоровье человека. Об этом сообщил заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Карабиненко. «Есть люди, которые особенно чувствительны к вдыханию морозного воздуха. А при температуре минус 20-25 градусов практически у всех людей будут неприятные ощущения и последствия пребывания на морозе — кашель, затрудненное дыхание, через какое-то время может появиться боль в горле», — сказал он радио Sputnik. Врач порекомендовал обращать должное внимание на подобные ощущения, так как на уже воспаленное горло легко «садится» инфекция. По советам Александра Карабиненко, для того, чтобы не получить переохлаждение организма, можно укутаться шарфом или воспользоваться медицинской маской. Он сообщил о том, что необходимо создавать такие условия, чтобы воздух, перед тем, как уйти в легкие, хорошо прогрелся. Терапевт заключил, что после пребывания на морозе нужно выпить горячий чай или кофе. В мире растет число людей, которые подвержены возникновению аллергии на холод. Об этом сообщила специалист городского центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 в Москве Наталья Мальцева. По ее словам, в тропических странах люди также страдают от этого заболевания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вдыхание морозного воздуха может негативно отразиться на здоровье человека. Об этом сообщил заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Карабиненко. «Есть люди, которые особенно чувствительны к вдыханию морозного воздуха. А при температуре минус 20-25 градусов практически у всех людей будут неприятные ощущения и последствия пребывания на морозе — кашель, затрудненное дыхание, через какое-то время может появиться боль в горле», — сказал он радио Sputnik. Врач порекомендовал обращать должное внимание на подобные ощущения, так как на уже воспаленное горло легко «садится» инфекция. По советам Александра Карабиненко, для того, чтобы не получить переохлаждение организма, можно укутаться шарфом или воспользоваться медицинской маской. Он сообщил о том, что необходимо создавать такие условия, чтобы воздух, перед тем, как уйти в легкие, хорошо прогрелся. Терапевт заключил, что после пребывания на морозе нужно выпить горячий чай или кофе. В мире растет число людей, которые подвержены возникновению аллергии на холод. Об этом сообщила специалист городского центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 в Москве Наталья Мальцева. По ее словам, в тропических странах люди также страдают от этого заболевания.