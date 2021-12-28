28 декабря 2021

Кулеба назвал черту Путина, выгодную Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Кулеба заявил, что Путин не выходит из-за стола переговоров без договоренности Фото:

Украине важно, чтобы на саммите в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, ФРГ) присутствовал президент России Владимир Путин, так как лидер РФ не выходит из-за стола переговоров без договоренности. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

«Нам, в принципе, не важно, какое количество участников будет, нам главное — чтобы президент Путин сидел за столом. У него есть такая черта: если он уже садится за стол, то пытается встать из-за него с договоренностью, и тогда можно искать решение», —заявил Кулеба в интервью агентству «РБК-Украина». Он также отметил, что речи об изменении «нормандского формата» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе сейчас не идет.

Ранее Путин заявил, что власти РФ не допустят, чтобы страну сделали стороной военного конфликта на востоке Украины. По его словам, Москва видит свою роль в том, чтобы быть посредником в разрешении этого конфликта. Также Путин возложил ответственность на Киев за продолжающиеся обстрелы мирных жителей в Донбассе.

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Украине важно, чтобы на саммите в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, ФРГ) присутствовал президент России Владимир Путин, так как лидер РФ не выходит из-за стола переговоров без договоренности. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба «Нам, в принципе, не важно, какое количество участников будет, нам главное — чтобы президент Путин сидел за столом. У него есть такая черта: если он уже садится за стол, то пытается встать из-за него с договоренностью, и тогда можно искать решение», —заявил Кулеба в интервью агентству «РБК-Украина». Он также отметил, что речи об изменении «нормандского формата» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе сейчас не идет. Ранее Путин заявил, что власти РФ не допустят, чтобы страну сделали стороной военного конфликта на востоке Украины. По его словам, Москва видит свою роль в том, чтобы быть посредником в разрешении этого конфликта. Также Путин возложил ответственность на Киев за продолжающиеся обстрелы мирных жителей в Донбассе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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