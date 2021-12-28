Кулеба назвал черту Путина, выгодную Украине

29 декабря 2021 в 01:47 Размер текста - 17 +

Кулеба заявил, что Путин не выходит из-за стола переговоров без договоренности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украине важно, чтобы на саммите в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, ФРГ) присутствовал президент России Владимир Путин, так как лидер РФ не выходит из-за стола переговоров без договоренности. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба «Нам, в принципе, не важно, какое количество участников будет, нам главное — чтобы президент Путин сидел за столом. У него есть такая черта: если он уже садится за стол, то пытается встать из-за него с договоренностью, и тогда можно искать решение», —заявил Кулеба в интервью агентству «РБК-Украина». Он также отметил, что речи об изменении «нормандского формата» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе сейчас не идет. Ранее Путин заявил, что власти РФ не допустят, чтобы страну сделали стороной военного конфликта на востоке Украины. По его словам, Москва видит свою роль в том, чтобы быть посредником в разрешении этого конфликта. Также Путин возложил ответственность на Киев за продолжающиеся обстрелы мирных жителей в Донбассе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украине важно, чтобы на саммите в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, ФРГ) присутствовал президент России Владимир Путин, так как лидер РФ не выходит из-за стола переговоров без договоренности. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба «Нам, в принципе, не важно, какое количество участников будет, нам главное — чтобы президент Путин сидел за столом. У него есть такая черта: если он уже садится за стол, то пытается встать из-за него с договоренностью, и тогда можно искать решение», —заявил Кулеба в интервью агентству «РБК-Украина». Он также отметил, что речи об изменении «нормандского формата» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе сейчас не идет. Ранее Путин заявил, что власти РФ не допустят, чтобы страну сделали стороной военного конфликта на востоке Украины. По его словам, Москва видит свою роль в том, чтобы быть посредником в разрешении этого конфликта. Также Путин возложил ответственность на Киев за продолжающиеся обстрелы мирных жителей в Донбассе.