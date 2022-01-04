Путин вернулся с новогодних каникул

04 января 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Борис Обносов обсудили успехи кооперации «Тактическое ракетное вооружение» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин провел первую в этом году публичную встречу. Он поговорил с главой корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым, сообщается на сайте Кремля. Обносов сообщил об итогах работы компании за 20 лет и поделился планами на будущее. «Сегодня мы объединяем 38 предприятий, 55 тысяч человек. И занимаем, основная наша ниша — авиационные средства поражения — практически 100 процентов. Где-то процентов 70 — морское оружие, и частично космос», — сказал Обносов в разговоре с Путиным. Обносов сказал, что корпорации удалось «вытянуть слабые предприятия». Он рассказал о строительстве комплексов в российских регионах. Часть территорий, которые были раньше задействованы под производственные площади, переводят под гражданское строительство. Глава корпорации также доложил Путину о техническом перевооружении, экспортных заказах и развитии научно-конструкторской части. «На сегодняшний день мы смотрим производство в том числе и гражданских беспилотников, которые могут использоваться в качестве такси, для перевозки, в том числе грузов. Поэтому к 2025 году не 30, но 28 процентов, я думаю, „гражданки“ мы сделаем. Я хочу обещать только то, что реально», — сообщил Обносов. Недавно Путин присвоил Обносову звание героя России за изобретение крылатой ракеты «Циркон», передает деловое издание «Взгляд». Ракету разработала компания «НПО машиностроения», которая входит в госкорпорацию Обносова. Путин планировал встретить Новый год в компании родных и близких. Позже он сообщил, что будет слушать в Новый год обращение президента. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин проведет каникулы в частично рабочем режиме. По его словам, президент редко отдыхает все праздники, потому что ему нужно работать с документами и другими данными, а также читать и слушать доклады. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин провел первую в этом году публичную встречу. Он поговорил с главой корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым, сообщается на сайте Кремля. Обносов сообщил об итогах работы компании за 20 лет и поделился планами на будущее. «Сегодня мы объединяем 38 предприятий, 55 тысяч человек. И занимаем, основная наша ниша — авиационные средства поражения — практически 100 процентов. Где-то процентов 70 — морское оружие, и частично космос», — сказал Обносов в разговоре с Путиным. Обносов сказал, что корпорации удалось «вытянуть слабые предприятия». Он рассказал о строительстве комплексов в российских регионах. Часть территорий, которые были раньше задействованы под производственные площади, переводят под гражданское строительство. Глава корпорации также доложил Путину о техническом перевооружении, экспортных заказах и развитии научно-конструкторской части. «На сегодняшний день мы смотрим производство в том числе и гражданских беспилотников, которые могут использоваться в качестве такси, для перевозки, в том числе грузов. Поэтому к 2025 году не 30, но 28 процентов, я думаю, „гражданки“ мы сделаем. Я хочу обещать только то, что реально», — сообщил Обносов. Недавно Путин присвоил Обносову звание героя России за изобретение крылатой ракеты «Циркон», передает деловое издание «Взгляд». Ракету разработала компания «НПО машиностроения», которая входит в госкорпорацию Обносова. Путин планировал встретить Новый год в компании родных и близких. Позже он сообщил, что будет слушать в Новый год обращение президента. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин проведет каникулы в частично рабочем режиме. По его словам, президент редко отдыхает все праздники, потому что ему нужно работать с документами и другими данными, а также читать и слушать доклады.