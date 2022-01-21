«Единая Россия» готовится к выборам президента-2024

21 января 2022 в 21:50 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» провела стратегическую сессию по грядущим выборам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Единая Россия» приступила к подготовке к выборам президента в 2024 году. Об этом сообщили в самой партии. «ЕР провела стратегическую сессию. На ней обсудили текущие задачи и грядущие президентские выборы 2024 и думские 2026», — сообщает telegram-канал РИА «Новости». Ранее инсайдеры сообщали, что партия запланировала провести стратегическую сессию 21 января. «Мероприятие будет закрытым, в нем поучаствуют секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, его заместители и несколько видных членов партии», — сообщал «Коммерсант». При этом Владимир Путин пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году. У главы государства есть право переизбраться на еще один срок. По его словам, наличие такой возможности стабилизирует обстановку в стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин с большой долей вероятности порекомендует преемника, когда такие предпочтения будут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

«Единая Россия» приступила к подготовке к выборам президента в 2024 году. Об этом сообщили в самой партии. «ЕР провела стратегическую сессию. На ней обсудили текущие задачи и грядущие президентские выборы 2024 и думские 2026», — сообщает telegram-канал РИА «Новости». Ранее инсайдеры сообщали, что партия запланировала провести стратегическую сессию 21 января. «Мероприятие будет закрытым, в нем поучаствуют секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, его заместители и несколько видных членов партии», — сообщал «Коммерсант». При этом Владимир Путин пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году. У главы государства есть право переизбраться на еще один срок. По его словам, наличие такой возможности стабилизирует обстановку в стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин с большой долей вероятности порекомендует преемника, когда такие предпочтения будут.