«Единая Россия» готовится к выборам президента-2024

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Пресс-конференция в региональном отделении ЕР. Курган, единая россия, ер, едро
«Единая Россия» провела стратегическую сессию по грядущим выборам Фото:

«Единая Россия» приступила к подготовке к выборам президента в 2024 году. Об этом сообщили в самой партии.

«ЕР провела стратегическую сессию. На ней обсудили текущие задачи и грядущие президентские выборы 2024 и думские 2026», — сообщает telegram-канал РИА «Новости».

Ранее инсайдеры сообщали, что партия запланировала провести стратегическую сессию 21 января. «Мероприятие будет закрытым, в нем поучаствуют секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, его заместители и несколько видных членов партии», — сообщал «Коммерсант».

При этом Владимир Путин пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году. У главы государства есть право переизбраться на еще один срок. По его словам, наличие такой возможности стабилизирует обстановку в стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин с большой долей вероятности порекомендует преемника, когда такие предпочтения будут.

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«Единая Россия» приступила к подготовке к выборам президента в 2024 году. Об этом сообщили в самой партии. «ЕР провела стратегическую сессию. На ней обсудили текущие задачи и грядущие президентские выборы 2024 и думские 2026», — сообщает telegram-канал РИА «Новости». Ранее инсайдеры сообщали, что партия запланировала провести стратегическую сессию 21 января. «Мероприятие будет закрытым, в нем поучаствуют секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, его заместители и несколько видных членов партии», — сообщал «Коммерсант». При этом Владимир Путин пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году. У главы государства есть право переизбраться на еще один срок. По его словам, наличие такой возможности стабилизирует обстановку в стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин с большой долей вероятности порекомендует преемника, когда такие предпочтения будут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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