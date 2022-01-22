Посол РФ: Венесуэла поддержит Россию в случае войны с Западом

По словам Сергея Мелик-Багдасарова, Запад давит на Венесуэлу так же, как на Россию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Венесуэла готова оказать военную поддержку России в случае конфликта с США и странами Запада. Об этом заявил российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«С тех самых первых минут истерики, которая случилась после слов замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на Западе и в США, мне звонили венесуэльские политики и члены кабинета министров, я с ними встречался. Они говорили о своей однозначной поддержке, поскольку они прошли и проходят это вместе с нами», — ответил Сергей Мелик-Багдасаров на вопрос о возможной военной поддержке Венесуэлы.

Дипломат уточнил, что все те формы беспрецедентного давления с использованием санкций, клеветы, травли на международной арене и прочего, имеющиеся в арсенале США и Запада, в полном объеме применяются как против России, так и против Венесуэлы. «Они все с этим в полном объеме сталкиваются, потому прекрасно понимают — отношения между нашими странами имеют возможность в дальнейшем только укрепляться», — резюмировал Сергей Мелик-Багдасаров.

Ранее сообщалось, что постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности США к войне с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров дал США неделю на то, чтобы согласиться на российские предложения по гарантиям безопасности для того, чтобы избежать последствий. НАТО проведет учения после угроз России на переговорах.

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