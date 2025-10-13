Лавров опроверг слухи о попытке отравления Асада в Москве

Бывший президент Сирии Башар Асад, а также его семья находятся в России по гуманитарным причинам. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Башар Асад и его семья находятся в РФ по сугубо гуманитарным причинам, ему грозила физическая расправа», — заявил Лавров. Его слова приводит ТАСС. Помимо этого министр отметил, что слухи об отравлении Асада в России — ложные.
Башар Асад оказался в России после событий 2023 года, когда в результате военного переворота в Сирии оппозиция при поддержке западных стран взяла под контроль Дамаск, а сам Асад был вынужден покинуть страну при содействии российских военных. Ранее сообщалось о том, что в декабре, после попытки отравления он прошел лечение в Москве, а сирийский суд выдал заочный ордер на его арест. С тех пор бывший президент и его семья проживают в России, избегая публичности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.