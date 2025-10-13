Лавров опроверг слухи о попытке отравления Асада в Москве

Асада находится в Москве по гуманитарным причинам, заявил Лавров
Асада находится в Москве по гуманитарным причинам, заявил Лавров

Бывший президент Сирии Башар Асад, а также его семья находятся в России по гуманитарным причинам. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Башар Асад и его семья находятся в РФ по сугубо гуманитарным причинам, ему грозила физическая расправа», — заявил Лавров. Его слова приводит ТАСС. Помимо этого министр отметил, что слухи об отравлении Асада в России — ложные.

Башар Асад оказался в России после событий 2023 года, когда в результате военного переворота в Сирии оппозиция при поддержке западных стран взяла под контроль Дамаск, а сам Асад был вынужден покинуть страну при содействии российских военных. Ранее сообщалось о том, что в декабре, после попытки отравления он прошел лечение в Москве, а сирийский суд выдал заочный ордер на его арест. С тех пор бывший президент и его семья проживают в России, избегая публичности.

