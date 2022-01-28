Спасатели нашли тело женщины, утонувшей в купели на Крещение

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Тело пропавшей женщины нашли в километре от проруби Фото:

Спасатели нашли тело женщины, пропавшей после прыжка в самодельную купель Гатчинского района Ленинградской области. Останки обнаружены в километре от проруби.

Поиски женщины велись почти 10 дней. Сотрудникам МЧС удалось обнаружить тело в километре от места ныряния. «Информацию о том, что найдено тело подтвердили в областной прокуратуре и СК Ленобласти», — сообщает издание 47news

По предварительным данным, спасатели обследовали более 4,8 квадратных километров реки и совершили несколько десятков погружений. В поиске пропавшей также принимали участие волонтеры из Москвы, которые исследовали реку с помощью дронов и инфракрасных камер.

Женщина 19 января нырнула в прорубь на реке Оредеж на глазах детей и родственников и ушла под воду. По информации МЧС, купель была самодельной и не входила в список согласованных для крещенских купаний.

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Спасатели нашли тело женщины, пропавшей после прыжка в самодельную купель Гатчинского района Ленинградской области. Останки обнаружены в километре от проруби. Поиски женщины велись почти 10 дней. Сотрудникам МЧС удалось обнаружить тело в километре от места ныряния. «Информацию о том, что найдено тело подтвердили в областной прокуратуре и СК Ленобласти», — сообщает издание 47news По предварительным данным, спасатели обследовали более 4,8 квадратных километров реки и совершили несколько десятков погружений. В поиске пропавшей также принимали участие волонтеры из Москвы, которые исследовали реку с помощью дронов и инфракрасных камер. Женщина 19 января нырнула в прорубь на реке Оредеж на глазах детей и родственников и ушла под воду. По информации МЧС, купель была самодельной и не входила в список согласованных для крещенских купаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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