Главу «Мемориала» вызвали в СКР из-за «реабилитации нацизма»

Глава опального «Мемориала» даст показания в СКР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет РФ начал проверку общества «Мемориал» (признано в РФ НКО-иноагентом, Верховный суд принял решение о ликвидации организации) по вопросу «реабилитации нацизма». Главу организации вызвали на допрос из-за обращения «Ветеранов России».

«В Следственном комитете начали проверку общества „Мемориал“ по обращению о реабилитации нацизма. Наказание по этой статье предполагает до пяти лет лишения свободы», — сообщает РБК со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным инсайдера издания, проверка проводится по обращению организации «Ветераны России». По мнению «Ветеранов…», реабилитация нацизма состоит в «умышленном замалчивании и фальсификации фактов преступлений нацистских пособников» (таковых насчитали 19 человек) со стороны «Мемориала», увековечивании «их памяти как жертв политических репрессий в СССР».

Проверку, по информации РБК, ведет следственный отдел по Тверскому району управления по Центральному административному округу ГСУ СКР по Москве. Как сообщил изданию председатель правления международного «Мемориала» Ян Рачинский, обращение в следственные органы поступило до заседания Верховного суда, который признал общество НКО-иноагентом и вынес решение о его ликвидации на территории России.

Решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества «Мемориал» (признано в РФ НКО-иноагентом) было принято Верховным судом 28 декабря 2021 года. Иск о ликвидации «Мемориала» подала Генпрокуратура РФ. В ходе заседания суда представитель надзорного ведомства заявил, что «Мемориал» «создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам