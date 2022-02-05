Перчатки исключили из перечня мер борьбы с коронавирусом

Роспотребнадзор исключил ношение одноразовых перчаток из перечня мер для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции — „соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров“», — сообщается в документе. Ранее в пункте 4.4 было указано, что перчатки необходимо использовать для «разрыва» механизма передачи инфекции. Постановление вступает в силу с 6 февраля 2022 года.
Роспотребнадзор также отменил обязательную самоизоляцию для тех, кто контактировал с больными коронавирусом. Ранее они должны были соблюдать карантин на протяжении семи дней. Кроме того, Роспотребнадзор сократил период лечения больных коронавирусом. Пациентов, которые не были госпитализированы, будут выписывать без отрицательного ПЦР-теста уже через семь дней, передает RT.
Роспотребнадзор исключил ношение одноразовых перчаток из перечня мер для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции — „соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров“», — сообщается в документе. Ранее в пункте 4.4 было указано, что перчатки необходимо использовать для «разрыва» механизма передачи инфекции. Постановление вступает в силу с 6 февраля 2022 года. Роспотребнадзор также отменил обязательную самоизоляцию для тех, кто контактировал с больными коронавирусом. Ранее они должны были соблюдать карантин на протяжении семи дней. Кроме того, Роспотребнадзор сократил период лечения больных коронавирусом. Пациентов, которые не были госпитализированы, будут выписывать без отрицательного ПЦР-теста уже через семь дней, передает RT.