Перчатки исключили из перечня мер борьбы с коронавирусом

05 февраля 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Россиянам разрешили не носить медицинские перчатки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Роспотребнадзор исключил ношение одноразовых перчаток из перечня мер для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции — „соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров“», — сообщается в документе. Ранее в пункте 4.4 было указано, что перчатки необходимо использовать для «разрыва» механизма передачи инфекции. Постановление вступает в силу с 6 февраля 2022 года. Роспотребнадзор также отменил обязательную самоизоляцию для тех, кто контактировал с больными коронавирусом. Ранее они должны были соблюдать карантин на протяжении семи дней. Кроме того, Роспотребнадзор сократил период лечения больных коронавирусом. Пациентов, которые не были госпитализированы, будут выписывать без отрицательного ПЦР-теста уже через семь дней, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Роспотребнадзор исключил ношение одноразовых перчаток из перечня мер для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции — „соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров“», — сообщается в документе. Ранее в пункте 4.4 было указано, что перчатки необходимо использовать для «разрыва» механизма передачи инфекции. Постановление вступает в силу с 6 февраля 2022 года. Роспотребнадзор также отменил обязательную самоизоляцию для тех, кто контактировал с больными коронавирусом. Ранее они должны были соблюдать карантин на протяжении семи дней. Кроме того, Роспотребнадзор сократил период лечения больных коронавирусом. Пациентов, которые не были госпитализированы, будут выписывать без отрицательного ПЦР-теста уже через семь дней, передает RT.