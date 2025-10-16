Китай обвинил США в запугивании по теме закупок нефти из России

МИД КНР: Вашингтон занимается запугиванием
Требования США к другим странам прекратить закупки российской нефти представляют собой форму запугивания и экономического принуждения. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Действия США представляют собой типичный пример одностороннего запугивания и экономического принуждения», — передает сообщение Линь Цзяня РИА Новости. Он добавил, что подобные действия со стороны Вашингтона серьезно подрывают установленные правила международной торговли. Данное заявление было сделано в контексте обсуждения недавних угроз администрации президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины против государств, продолжающих энергетическое сотрудничество с Россией.

Представитель китайского дипломатического ведомства подчеркнул, что политика США создает угрозу для стабильности. Он также отметил, что Китай занимает объективную и справедливую позицию по вопросу украинского кризиса, выступая против любых попыток использования его в качестве предлога для применения санкционных мер.

Линь Цзянь выразил решительное несогласие КНР с практикой злоупотребления незаконными односторонними санкциями и экстерриториальной юрисдикцией в отношении китайских интересов. Таким образом, китайская сторона четко обозначила свою позицию относительно недопустимости давления на суверенные государства в вопросах международной торговли энергоресурсами.

