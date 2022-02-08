Зеленский ответил на фразу Путина о красавице-Украине

08 февраля 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

От терпения Украины зависит эскалация ситуации в Донбассе, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке ответил главе РФ Владимиру Путину на слова «нравится, не нравится, терпи, моя красавица», произнесенные в адрес Украины. По его мнению, российский лидер переборщил с определением «моя». «Безусловно, есть вещи, из-за которых не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу „моя“ — это уже перебор небольшой», — заявил Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая транслировалась на youtube-канале РБК. Президент Украины отметил, что республика также очень терпелива. По его словам, от этого зависит ситуация на востоке страны. «Мы защищаем свою страну, мы на своей территории, наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость», — подчеркнул Зеленский. Ранее Путин во время совместной пресс-конференции с Макроном заявил, что Минские соглашения — единственный способ решить конфликт в Донбассе. Он напомнил слова Зеленского о том, что президенту Украины не нравится ни один пункт из этих договоренностей, и прокомментировал это высказывание фразой: «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица». Встреча Путина и Макрона состоялась 7 февраля в Москве. Президенты обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Макрон заявил, что Москва и Париж договорились продолжить работу в этом направлении, передает «Национальная служба новостей». После президент Франции отправился в Киев, где у него была запланирована встреча с Зеленским, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке ответил главе РФ Владимиру Путину на слова «нравится, не нравится, терпи, моя красавица», произнесенные в адрес Украины. По его мнению, российский лидер переборщил с определением «моя». «Безусловно, есть вещи, из-за которых не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу „моя“ — это уже перебор небольшой», — заявил Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая транслировалась на youtube-канале РБК. Президент Украины отметил, что республика также очень терпелива. По его словам, от этого зависит ситуация на востоке страны. «Мы защищаем свою страну, мы на своей территории, наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость», — подчеркнул Зеленский. Ранее Путин во время совместной пресс-конференции с Макроном заявил, что Минские соглашения — единственный способ решить конфликт в Донбассе. Он напомнил слова Зеленского о том, что президенту Украины не нравится ни один пункт из этих договоренностей, и прокомментировал это высказывание фразой: «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица». Встреча Путина и Макрона состоялась 7 февраля в Москве. Президенты обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Макрон заявил, что Москва и Париж договорились продолжить работу в этом направлении, передает «Национальная служба новостей». После президент Франции отправился в Киев, где у него была запланирована встреча с Зеленским, сообщает RT.