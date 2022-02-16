ФСИН требует отправить журналистку в СИЗО за визит к стоматологу

16 февраля 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

Дрогомиловский суд Москвы отказался выполнять требование ФСИН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) попросила отправить в СИЗО журналистку студенческого издания DOXA Наталью Тышкевич. В ведомстве заявили, что она нарушила условия меры пресечения, сходив к стоматологу на день раньше разрешенного времени. Сейчас на Тышкевич наложен запрет на совершение определенных действий. «ФСИН просит суд ужесточить меру пресечения для Наташи: она сходила к стоматологу на день раньше разрешенного срока из-за того, что не могла терпеть зубную боль. Инспектор выписал ей рапорт за нарушение», — сообщает издание DOXA на своем официальном сайте. Сама Тышкевич на заседании заявила, что не нарушала условия меры пресечения — она обратилась за медицинской помощью к стоматологу из-за сильной боли. Журналистка попросила оставить ее дома, а не отправлять в СИЗО. Адвокат Александр Альдаев сообщил, что суд не может рассматривать это как нарушение. Тышкевич посещала стоматолога в октябре 2021 года. Срок давности по этому инциденту уже истек. В результате Дорогомиловский суд Москвы отказался удовлетворить требование ФСИН. С тем, что оснований для изменения меры пресечения нет, согласился и присутствовавший на заседании прокурор. Редакторы журнала DOXA Владимир Метелкин, Наташа Тышкевич, Алла Гутникова и Армен Арамян проходят фигурантами по делу о вовлечении подростов в совершение опасных действий. По версии издания, причиной задержания стало видео в поддержку студентов, которые участвовали в несанкционированных митингах в Москве зимой 2021 года. По информации РАПСИ, следствие попросило суд избрать в качестве меры пресечения фигурантам дела запрет определенных действий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) попросила отправить в СИЗО журналистку студенческого издания DOXA Наталью Тышкевич. В ведомстве заявили, что она нарушила условия меры пресечения, сходив к стоматологу на день раньше разрешенного времени. Сейчас на Тышкевич наложен запрет на совершение определенных действий. «ФСИН просит суд ужесточить меру пресечения для Наташи: она сходила к стоматологу на день раньше разрешенного срока из-за того, что не могла терпеть зубную боль. Инспектор выписал ей рапорт за нарушение», — сообщает издание DOXA на своем официальном сайте. Сама Тышкевич на заседании заявила, что не нарушала условия меры пресечения — она обратилась за медицинской помощью к стоматологу из-за сильной боли. Журналистка попросила оставить ее дома, а не отправлять в СИЗО. Адвокат Александр Альдаев сообщил, что суд не может рассматривать это как нарушение. Тышкевич посещала стоматолога в октябре 2021 года. Срок давности по этому инциденту уже истек. В результате Дорогомиловский суд Москвы отказался удовлетворить требование ФСИН. С тем, что оснований для изменения меры пресечения нет, согласился и присутствовавший на заседании прокурор. Редакторы журнала DOXA Владимир Метелкин, Наташа Тышкевич, Алла Гутникова и Армен Арамян проходят фигурантами по делу о вовлечении подростов в совершение опасных действий. По версии издания, причиной задержания стало видео в поддержку студентов, которые участвовали в несанкционированных митингах в Москве зимой 2021 года. По информации РАПСИ, следствие попросило суд избрать в качестве меры пресечения фигурантам дела запрет определенных действий.