В Белоруссии сообщили, что Украина выезжает на переговоры с РФ

Украинская делегация выезжает в Гомель (Белоруссия) для переговоров с Россией. Об этом заявил руководитель Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский, сообщили в Белпрессцентре.
«Украинская делегация едет в Гомель на переговоры с российской стороной. Об этом сообщил Юрий Воскресенский», — указано в telegram-канале «Белпрессцентра».
Ранее украинские власти согласились на переговоры с Россией в Гомеле, рассказал руководитель делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский. Российская делегация уже прибыла в Белоруссию. В ее состав входят представители министерства иностранных дел, Минобороны и других ведомств. По словам Мединского, делегация уже собиралась уезжать, но получила информацию о подтверждении встречи от Украины, пишет RT.
Украинская делегация выезжает в Гомель (Белоруссия) для переговоров с Россией. Об этом заявил руководитель Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский, сообщили в Белпрессцентре. «Украинская делегация едет в Гомель на переговоры с российской стороной. Об этом сообщил Юрий Воскресенский», — указано в telegram-канале «Белпрессцентра». Ранее украинские власти согласились на переговоры с Россией в Гомеле, рассказал руководитель делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский. Российская делегация уже прибыла в Белоруссию. В ее состав входят представители министерства иностранных дел, Минобороны и других ведомств. По словам Мединского, делегация уже собиралась уезжать, но получила информацию о подтверждении встречи от Украины, пишет RT.