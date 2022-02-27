В Белоруссии сообщили, что Украина выезжает на переговоры с РФ

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Фото. Пермь., флаг украины
Украина и Россия проведут переговоры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская делегация выезжает в Гомель (Белоруссия) для переговоров с Россией. Об этом заявил руководитель Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский, сообщили в Белпрессцентре.

«Украинская делегация едет в Гомель на переговоры с российской стороной. Об этом сообщил Юрий Воскресенский», — указано в telegram-канале «Белпрессцентра».

Ранее украинские власти согласились на переговоры с Россией в Гомеле, рассказал руководитель делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский. Российская делегация уже прибыла в Белоруссию. В ее состав входят представители министерства иностранных дел, Минобороны и других ведомств. По словам Мединского, делегация уже собиралась уезжать, но получила информацию о подтверждении встречи от Украины, пишет RT.

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Украинская делегация выезжает в Гомель (Белоруссия) для переговоров с Россией. Об этом заявил руководитель Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский, сообщили в Белпрессцентре. «Украинская делегация едет в Гомель на переговоры с российской стороной. Об этом сообщил Юрий Воскресенский», — указано в telegram-канале «Белпрессцентра». Ранее украинские власти согласились на переговоры с Россией в Гомеле, рассказал руководитель делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский. Российская делегация уже прибыла в Белоруссию. В ее состав входят представители министерства иностранных дел, Минобороны и других ведомств. По словам Мединского, делегация уже собиралась уезжать, но получила информацию о подтверждении встречи от Украины, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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