Жители освобожденного украинского села обрадовались войскам РФ. Видео

04 марта 2022 в 21:21 Размер текста - 17 +

Российский грузовик с гуманитарной помощью приехал к людям 4 марта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители освобожденных сел — Талаковка и Гнутово — под украинским Мариуполем 4 марта получили гуманитарную помощь от российских военных. Люди там сейчас живут без воды, света и еды. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий. «Ни света, ни газа — ничего нет. Дровами сегодня запаслись. Хлеба нет ни у кого. У нас картошечка есть своя, а такого — ничего нет. Скотины нет, а у кого была, говорят, побили. Держимся. Спасибо вам большое, что приехали. Хоть что-то нам дали», — со слезами на глазах рассказала женщина, не назвавшая своего имени. Другая женщина, представившаяся Валентиной, также пожаловалась, что продуктов сейчас не хватает, люди не ожидали, что начнутся обстрелы. «Все надеялись, что ничего не произойдет. А оно быстро — раз, и все. Ни слова не было [об эвакуации]. [Власти] сказали: „Будет все нормально“». В села под Мариуполем 4 марта приехал российский грузовик с гуманитарной помощью. Местные жители из-за обстрелов остались без газа, воды и электричества. На страхи людей, что продуктов может не хватить, солдаты заверяли: «Не надо толпиться и подпирать друг друга. Всем хватит». Во время раздачи гуманитарной помощи жители также радовались, встречая друг друга, говорили: «Живы еще». Утром 24 февраля было объявлено о начале спецоперации РФ на Украине: для проведения демилитаризации и денацификации страны. 3 марта Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили основные националистические группировки на Украине. Из-за действий националистов в Мариуполе назрела гуманитарная катастрофа, аналогичная ситуация складывается в Киеве, Харькове и Сумах. По данным штаба территориальной обороны Донецкой народной республики на 4 марта, ведутся активные действия по освобождению от украинских националистов Мариуполя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жители освобожденных сел — Талаковка и Гнутово — под украинским Мариуполем 4 марта получили гуманитарную помощь от российских военных. Люди там сейчас живут без воды, света и еды. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий. «Ни света, ни газа — ничего нет. Дровами сегодня запаслись. Хлеба нет ни у кого. У нас картошечка есть своя, а такого — ничего нет. Скотины нет, а у кого была, говорят, побили. Держимся. Спасибо вам большое, что приехали. Хоть что-то нам дали», — со слезами на глазах рассказала женщина, не назвавшая своего имени. Другая женщина, представившаяся Валентиной, также пожаловалась, что продуктов сейчас не хватает, люди не ожидали, что начнутся обстрелы. «Все надеялись, что ничего не произойдет. А оно быстро — раз, и все. Ни слова не было [об эвакуации]. [Власти] сказали: „Будет все нормально“». В села под Мариуполем 4 марта приехал российский грузовик с гуманитарной помощью. Местные жители из-за обстрелов остались без газа, воды и электричества. На страхи людей, что продуктов может не хватить, солдаты заверяли: «Не надо толпиться и подпирать друг друга. Всем хватит». Во время раздачи гуманитарной помощи жители также радовались, встречая друг друга, говорили: «Живы еще». Утром 24 февраля было объявлено о начале спецоперации РФ на Украине: для проведения демилитаризации и денацификации страны. 3 марта Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили основные националистические группировки на Украине. Из-за действий националистов в Мариуполе назрела гуманитарная катастрофа, аналогичная ситуация складывается в Киеве, Харькове и Сумах. По данным штаба территориальной обороны Донецкой народной республики на 4 марта, ведутся активные действия по освобождению от украинских националистов Мариуполя.