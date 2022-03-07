Россия и Украина определились с датой переговоров

07 марта 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

Украина еще раз проведет переговоры с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия и Украина проведут переговоры в Белоруссии 7 марта в 15:00 по московскому времени. Об этом рассказал белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к организаторам встречи. «Начало переговоров запланировано на 15:00 мск, однако время может сместиться из-за проблем с логистикой у украинской делегации. Переговоры пройдут в Беловежской Пуще в Доме охотника, где и проводился предыдущий раунд», — цитирует «Интерфакс» Воскресенского. ТАСС сообщает со ссылкой на источник, что делегация РФ уже прилетела в Белоруссию. Россия в конце февраля начала на Украине спецоперацию для демилитаризации и денационализации. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что не планирует оккупировать Украину. Стороны уже проводили переговоры в Белоруссии, российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Путин заявлял, что готов обсудить ситуацию с главой Украины Владимиром Зеленским. Российский лидер допускает формат видеоконференции или переговоры в третьей стране. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия и Украина проведут переговоры в Белоруссии 7 марта в 15:00 по московскому времени. Об этом рассказал белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к организаторам встречи. «Начало переговоров запланировано на 15:00 мск, однако время может сместиться из-за проблем с логистикой у украинской делегации. Переговоры пройдут в Беловежской Пуще в Доме охотника, где и проводился предыдущий раунд», — цитирует «Интерфакс» Воскресенского. ТАСС сообщает со ссылкой на источник, что делегация РФ уже прилетела в Белоруссию. Россия в конце февраля начала на Украине спецоперацию для демилитаризации и денационализации. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что не планирует оккупировать Украину. Стороны уже проводили переговоры в Белоруссии, российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Путин заявлял, что готов обсудить ситуацию с главой Украины Владимиром Зеленским. Российский лидер допускает формат видеоконференции или переговоры в третьей стране.