Россия и Украина определились с датой переговоров

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Украина еще раз проведет переговоры с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина проведут переговоры в Белоруссии 7 марта в 15:00 по московскому времени. Об этом рассказал белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к организаторам встречи.

«Начало переговоров запланировано на 15:00 мск, однако время может сместиться из-за проблем с логистикой у украинской делегации. Переговоры пройдут в Беловежской Пуще в Доме охотника, где и проводился предыдущий раунд», — цитирует «Интерфакс» Воскресенского. ТАСС сообщает со ссылкой на источник, что делегация РФ уже прилетела в Белоруссию.

Россия в конце февраля начала на Украине спецоперацию для демилитаризации и денационализации. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что не планирует оккупировать Украину. Стороны уже проводили переговоры в Белоруссии, российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Путин заявлял, что готов обсудить ситуацию с главой Украины Владимиром Зеленским. Российский лидер допускает формат видеоконференции или переговоры в третьей стране.

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Россия и Украина проведут переговоры в Белоруссии 7 марта в 15:00 по московскому времени. Об этом рассказал белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к организаторам встречи. «Начало переговоров запланировано на 15:00 мск, однако время может сместиться из-за проблем с логистикой у украинской делегации. Переговоры пройдут в Беловежской Пуще в Доме охотника, где и проводился предыдущий раунд», — цитирует «Интерфакс» Воскресенского. ТАСС сообщает со ссылкой на источник, что делегация РФ уже прилетела в Белоруссию. Россия в конце февраля начала на Украине спецоперацию для демилитаризации и денационализации. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что не планирует оккупировать Украину. Стороны уже проводили переговоры в Белоруссии, российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Путин заявлял, что готов обсудить ситуацию с главой Украины Владимиром Зеленским. Российский лидер допускает формат видеоконференции или переговоры в третьей стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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