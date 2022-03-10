Медик из ХМАО переехал в Курганскую область

10 марта 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

В Курганскую область переехал медик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из Ханты-Мансийского автономного округа в Курганскую область переехал фельдшер скорой медицинской помощи Данила Шевчук. Он устроился работать в Мишкинскую центральную районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области. В ХМАО медик уехал в 2014 году после окончания Юргамышского медицинского колледжа. «Я всегда хотел вернуться работать в родное Мишкино. Когда летом 2021 года меня пригласили в Мишкинскую ЦРБ, фельдшером скорой медицинской помощи, я, познакомившись с больницей и условиями работы, посоветовавшись с женой, решил переезжать. Мне все понравилось! К тому же, в Курганской области фельдшерам оказывают очень хорошие меры социальной поддержки», — рассказал Данила Шевчук. Медик стал участником программы «Земский фельдшер». Он получил государственную поддержку в размере 750 тыс. рублей. Кроме того, семье помогли снять жилье, за аренду которого медицинский работник получает компенсацию. А также предоставили места для детей в детсаду. В прошлом году Мишкинская ЦРБ пополнилась тремя врачами, двумя фельдшерами и двумя медицинскими сестрами. Во всех помещениях Мишкинской ЦРБ проведен ремонт, отделение скорой медицинской помощи оснащено необходимым оборудованием и реанимобилями. URA.RU писало, что в Мишкинскую районную больницу трудоустроилась врач клинической лабораторной диагностики Ольга Шанаурова, ранее работавшая в Челябинске. За смену места работы по программе «Земский доктор» медик получила 1,5 млн рублей и региональную выплату в размере 300 тыс. рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из Ханты-Мансийского автономного округа в Курганскую область переехал фельдшер скорой медицинской помощи Данила Шевчук. Он устроился работать в Мишкинскую центральную районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области. В ХМАО медик уехал в 2014 году после окончания Юргамышского медицинского колледжа. «Я всегда хотел вернуться работать в родное Мишкино. Когда летом 2021 года меня пригласили в Мишкинскую ЦРБ, фельдшером скорой медицинской помощи, я, познакомившись с больницей и условиями работы, посоветовавшись с женой, решил переезжать. Мне все понравилось! К тому же, в Курганской области фельдшерам оказывают очень хорошие меры социальной поддержки», — рассказал Данила Шевчук. Медик стал участником программы «Земский фельдшер». Он получил государственную поддержку в размере 750 тыс. рублей. Кроме того, семье помогли снять жилье, за аренду которого медицинский работник получает компенсацию. А также предоставили места для детей в детсаду. В прошлом году Мишкинская ЦРБ пополнилась тремя врачами, двумя фельдшерами и двумя медицинскими сестрами. Во всех помещениях Мишкинской ЦРБ проведен ремонт, отделение скорой медицинской помощи оснащено необходимым оборудованием и реанимобилями. URA.RU писало, что в Мишкинскую районную больницу трудоустроилась врач клинической лабораторной диагностики Ольга Шанаурова, ранее работавшая в Челябинске. За смену места работы по программе «Земский доктор» медик получила 1,5 млн рублей и региональную выплату в размере 300 тыс. рублей.