Обращение украинского посла к Шольцу вызвало скандал в Германии

Шольц был возмущен поведением посла Украины Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Обращение украинского посла Андрея Мельника к канцлеру Германии Олафу Шольцу, с целью втянуть Германию в вооруженный конфликт, вызвало скандал. Об этом сообщает газета немецкая Junge Welt.

«В среду терпение лопнуло у Серена Бартоля, парламентского госсекретаря в министерстве строительства. Вот краткое изложение скандала. После того как Мельник потребовал от федерального канцлера, по приказу которого Украину щедро снабжают стрелковым оружием, выступить с еще одним правительственным заявлением, Бартоль написал в Twitter: «Я начинаю находить этого «посла» просто невыносимым». После этого ему вероятно кто-то позвонил, и вскоре Бартоль удалил свой твит и извинился «в особенности за кавычки», — пишет газета. Отмечается, что требования украинского дипломата нарушают Венскую конвенцию 1961 года о дипломатических отношениях.

После данного инцидента Мельник не сменил свою риторику, сообщает издание. В частности, он отреагировал на своей странице в Twitter на пост газеты Die Zeit, «автор которого не был в таком безоговорочном восторге по поводу азовских фашистов, как хотелось бы Мельнику». В своем Twitter Мельник написал: «пожалуйста, прекратите демонизировать полк «Азов».

Ранее сообщалось, что в Германии выступили против помощи Украине летальным вооружением. Мельник потребовал от Германии начать поставки тяжелого вооружения. Нужно поставить 12 тысяч противотанковых ракет, чтобы помочь отразить возможную атаку со стороны РФ, считает он.

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