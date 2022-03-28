Минцифры призвало операторов ограничить безлимитные тарифы

29 марта 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

Минцифры рекомендовало сотовым операторам исключить неограниченное потребление трафика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российским мобильным операторам следует ограничить потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах. Об этом говорится в письме операторам, в числе которых есть «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн»), «Мобильные ТелеСистемы», «Т2 Мобайл». «В текущих условиях рекомендуем сбалансировать объемы потребительского трафика абонентами сетей мобильной связи в рамках тарифных планов, в том числе предусмотрев разумное сокращение таких объемов. Исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей мобильной связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы», — говорится в письме, передает РИА «Новости». Ранее некоторые операторы мобильной связи в РФ начали менять тарифную политику на фоне падения рубля и введения санкций из-за начала спецоперации России на Украине. Например, Tele2 закрыл тариф «Премиум», который включал безлимитный мобильный интернет и перезапустил его 1 марта с ограничением в 60 Гб трафика и безлимитным доступом только на YouTube. Кроме того, в России связь может подорожать на 10-20%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российским мобильным операторам следует ограничить потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах. Об этом говорится в письме операторам, в числе которых есть «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн»), «Мобильные ТелеСистемы», «Т2 Мобайл». «В текущих условиях рекомендуем сбалансировать объемы потребительского трафика абонентами сетей мобильной связи в рамках тарифных планов, в том числе предусмотрев разумное сокращение таких объемов. Исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей мобильной связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы», — говорится в письме, передает РИА «Новости». Ранее некоторые операторы мобильной связи в РФ начали менять тарифную политику на фоне падения рубля и введения санкций из-за начала спецоперации России на Украине. Например, Tele2 закрыл тариф «Премиум», который включал безлимитный мобильный интернет и перезапустил его 1 марта с ограничением в 60 Гб трафика и безлимитным доступом только на YouTube. Кроме того, в России связь может подорожать на 10-20%.