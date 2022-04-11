США нашли себе нового партнера в космической сфере

12 апреля 2022 в 03:18 Размер текста - 17 +

Минобороны США и Индия начнут обмениваться данными по космосу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На фоне антироссийских санкций Министерства обороны США и Индии начнут обмен данными по космосу. Также планируется углубить сотрудничество в киберпространстве. «Министерства обороны США и Индии начнут обмен данными по космосу и углубят сотрудничество в киберпространстве», — об этом рассказал глава Пентагона Ллойд Остин, передают «Известия». Отмечается, что страны условились о совместной работе по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) воздушного базирования, а также о расширении оперативного взаимодействия Военно-морских сил (ВМС). Известно, что официальный представитель Белого дома Джен Псаки анонсировала встречу глав Минобороны и МИД США и Индии в Вашингтоне. Также сообщается, что на предстоящих переговорах стороны намерены обсудить российскую спецоперацию по защите Донбасса, рост цен на топливо и продовольствие. Ранее сообщалось, что Индия планирует сохранить долгосрочные торговые отношения с Россией, несмотря на санкции Запада против России. Страна продолжает торговлю с Россией и ведет переговоры о покупке российской нефти со скидкой. Президент США Джо Байден заявил, что санкции против РФ ударят по ее космическому развитию. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

На фоне антироссийских санкций Министерства обороны США и Индии начнут обмен данными по космосу. Также планируется углубить сотрудничество в киберпространстве. «Министерства обороны США и Индии начнут обмен данными по космосу и углубят сотрудничество в киберпространстве», — об этом рассказал глава Пентагона Ллойд Остин, передают «Известия». Отмечается, что страны условились о совместной работе по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) воздушного базирования, а также о расширении оперативного взаимодействия Военно-морских сил (ВМС). Известно, что официальный представитель Белого дома Джен Псаки анонсировала встречу глав Минобороны и МИД США и Индии в Вашингтоне. Также сообщается, что на предстоящих переговорах стороны намерены обсудить российскую спецоперацию по защите Донбасса, рост цен на топливо и продовольствие. Ранее сообщалось, что Индия планирует сохранить долгосрочные торговые отношения с Россией, несмотря на санкции Запада против России. Страна продолжает торговлю с Россией и ведет переговоры о покупке российской нефти со скидкой. Президент США Джо Байден заявил, что санкции против РФ ударят по ее космическому развитию. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».