Украинцы затравили россиянина из-за фейка в Буче

13 апреля 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Житель Иркутска стал жертвой украинских фейков Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Иркутска рассказал о травле украинских пользователей, обвиняющих мужчину в зверствах на Украине, которых он не совершал. Об агрессии комментаторов Иван Сизых рассказал в интервью «Известиям». «Мне присылали сообщения, что я пришел на Украину и с меня будет спрос за Бучу. Что я якобы насиловал и убивал девочек младше своей сестры на шесть-семь лет. Пишут, что с моими детьми будет хуже. Но я только вчера узнал, что Буча — это город такой», — рассказал Сизых в видео «Пятого канала». Гневные комментарии стали появляться под фото мужчины в армейской форме, опубликованными еще в 2016 году, тогда он проходил службу в армии, сообщает издание. Позже Сизых все же удалось выяснить, что его фотографии были использованы в сюжете новостей украинского телеканала. Авторы видео утверждали, что последние два месяца мужчина служит на Украине, рассказал он. Сам Сизых признался, что никогда не был в Буче и не выезжал из родного города дальше Новосибирска. Украинские и западные СМИ начали активно распространять фейки о действиях Вооруженных сил РФ после начала спецоперации России на Украине. Одной из подобных провокаций стала инсценировка в Буче, где, как заявляет Минобороны РФ, украинские нацисты засняли видео с трупами мирных жителей. Так СМИ пытались указать на «преступные действия» ВС РФ. Позже исследователи из МГИМО подтвердили, что ролик является подделкой. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Житель Иркутска рассказал о травле украинских пользователей, обвиняющих мужчину в зверствах на Украине, которых он не совершал. Об агрессии комментаторов Иван Сизых рассказал в интервью «Известиям». «Мне присылали сообщения, что я пришел на Украину и с меня будет спрос за Бучу. Что я якобы насиловал и убивал девочек младше своей сестры на шесть-семь лет. Пишут, что с моими детьми будет хуже. Но я только вчера узнал, что Буча — это город такой», — рассказал Сизых в видео «Пятого канала». Гневные комментарии стали появляться под фото мужчины в армейской форме, опубликованными еще в 2016 году, тогда он проходил службу в армии, сообщает издание. Позже Сизых все же удалось выяснить, что его фотографии были использованы в сюжете новостей украинского телеканала. Авторы видео утверждали, что последние два месяца мужчина служит на Украине, рассказал он. Сам Сизых признался, что никогда не был в Буче и не выезжал из родного города дальше Новосибирска. Украинские и западные СМИ начали активно распространять фейки о действиях Вооруженных сил РФ после начала спецоперации России на Украине. Одной из подобных провокаций стала инсценировка в Буче, где, как заявляет Минобороны РФ, украинские нацисты засняли видео с трупами мирных жителей. Так СМИ пытались указать на «преступные действия» ВС РФ. Позже исследователи из МГИМО подтвердили, что ролик является подделкой.