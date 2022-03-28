Байден заявил, что не хочет ядерной войны с Россией

29 марта 2022 в 01:48 Размер текста - 17 +

Байден не хочет войны с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не хочет вступать в наземную или ядерную войну с Россией. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «Последнее, чего я хочу, — это втянуться в наземную или ядерную войну с Россией», — заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов. Слова президента США передает РИА «Новости». Ранее Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин не может оставаться у власти. Позже в Белом доме сообщили, что речи о смене власти в России не шло, Байден также это подтвердил. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет, заявил президент РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США не хочет вступать в наземную или ядерную войну с Россией. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «Последнее, чего я хочу, — это втянуться в наземную или ядерную войну с Россией», — заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов. Слова президента США передает РИА «Новости». Ранее Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин не может оставаться у власти. Позже в Белом доме сообщили, что речи о смене власти в России не шло, Байден также это подтвердил. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет, заявил президент РФ.