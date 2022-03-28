28 марта 2022

Байден заявил, что не хочет ядерной войны с Россией

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Байден не хочет войны с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США не хочет вступать в наземную или ядерную войну с Россией. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

«Последнее, чего я хочу, — это втянуться в наземную или ядерную войну с Россией», — заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов. Слова президента США передает РИА «Новости».

Ранее Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин не может оставаться у власти. Позже в Белом доме сообщили, что речи о смене власти в России не шло, Байден также это подтвердил.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет, заявил президент РФ.

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США не хочет вступать в наземную или ядерную войну с Россией. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «Последнее, чего я хочу, — это втянуться в наземную или ядерную войну с Россией», — заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов. Слова президента США передает РИА «Новости». Ранее Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин не может оставаться у власти. Позже в Белом доме сообщили, что речи о смене власти в России не шло, Байден также это подтвердил. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет, заявил президент РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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