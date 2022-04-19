В Черногории извинились за фейк о разрыве отношений с Россией

19 апреля 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Черногория сохраняет дипломатические отношения с Россией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство иностранных дел Черногории принесло извинения за пост, в котором сообщалось о разрыве дипотношений с Россией. Извинения появились в социальных сетях черногорского МИДа. «Извиняемся перед общественностью из-за грубого упущения в предыдущем опубликованном сообщении, где вместо перечисления ограничительных мер по ошибке указано, что они вступили в силу. В продолжении ссылка на корректное заявление министра Радуловича, который конкретно говорил о трех принятых решениях. Министр Радулович на закрытой части заседания упоминал виды ограничительных мер согласно закону, а не как это было ошибочно указано в первоначальном сообщении», — передает РИА «Новости» сообщение МИД Черногории. Российское посольство запросило у Черногории объяснений по сообщению о разрыве дипотношений, пишет RT. После этого власти страны признали свою ошибку и передали российской стороне извинения. Ранее Черногория выслала четырех дипломатов РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Министерство иностранных дел Черногории принесло извинения за пост, в котором сообщалось о разрыве дипотношений с Россией. Извинения появились в социальных сетях черногорского МИДа. «Извиняемся перед общественностью из-за грубого упущения в предыдущем опубликованном сообщении, где вместо перечисления ограничительных мер по ошибке указано, что они вступили в силу. В продолжении ссылка на корректное заявление министра Радуловича, который конкретно говорил о трех принятых решениях. Министр Радулович на закрытой части заседания упоминал виды ограничительных мер согласно закону, а не как это было ошибочно указано в первоначальном сообщении», — передает РИА «Новости» сообщение МИД Черногории. Российское посольство запросило у Черногории объяснений по сообщению о разрыве дипотношений, пишет RT. После этого власти страны признали свою ошибку и передали российской стороне извинения. Ранее Черногория выслала четырех дипломатов РФ, сообщает «Национальная служба новостей».