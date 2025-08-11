Колумбийский сенатор, получивший огнестрельное ранение, умер в больнице

В больнице скончался колумбийский сенатор Мигель Урибе Турбай. В июне на него было совершено покушение. В политика стреляли. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).
«Мигель Урибе, колумбийский сенатор и кандидат в президенты, на которого два месяца назад на предвыборном мероприятии было совершено нападение, потрясшее всю страну, скончался в возрасте 39 лет», — об этом рассказала супруга погибшего. Ее слова приводит NYT. Сообщается, что после инцидента врачи боролись за жизнь политика девять недель. Однако на прошедших выходных его состояние ухудшилось. У Урибе случился геморрагический инсульт (кровоизлияние в мозг — прим. URA.RU).
Известно, что политик намеревался баллотироваться в президенты Колумбии. В соцсетях жена сенатора рассказала о своих переживаниях.
«Я прошу Бога показать мне путь, как научиться жить без тебя. Покойся с миром, любовь всей моей жизни, я позабочусь о наших детях», — написала в социальных сетях его жена Мария Клаудия Таразона.
В начале августа сообщалось, что за вооруженным нападением может стоять повстанческая группировка «Вторая Маркеталия». Власти арестовали четырех человек в связи со стрельбой 7 июня, в том числе 14-летнего мальчика, которого подозревают в совершении выстрела в политика. Однако мотивы преступления на данный момент неизвестны.
