Обозвавший Екатеринбург Соловьев обвинил Росселя в непатриотизме. «В чувство придите!»

28 апреля 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев призвал бороться с пропагандой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущий Владимир Соловьев, назвавший Екатеринбург «центром мерзотной либероты», высказал претензии бывшему свердловскому губернатору, сенатору Эдуарду Росселю, вставшему на защиту города. Как заявил журналист в собственном шоу на канале «Россия», уральского политика самого «есть за что спросить» и призвал того «прийти в чувство». Резонансные слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали утром 27 апреля. Ведущий в прямом эфире брал интервью у полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и попросил объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». Позднее в своей программе Соловьев развил мысль, напомнив о студентках Уральской архитектурной академии, которые выступили против буквы Z на фасаде здания вуза. Девушек пытался защитить Россель, чем вызвал негодование Соловьева. «Россель обиделся и стал мне лекции читать! Хотя Росселя много есть за что спросить — за его время и попытку создания Уральской республики. Про [группировку] „Уралмаш“ как-то вдруг забыли! А сейчас ошметки „Уралмаша“ до сих пор всплывают различным образом. <…> Нам надо смотреть очень внимательно за тем, что происходит. Когда мы упустили в воспитании и когда теперь вдруг наши [солдаты] жизнь отдают, борясь с нацизмом… Надо мозги людям на место ставить очень жестко. Так что, господин Россель, в чувство придите!» — высказался Соловьев в эфире. На слова Соловьева реагировал не только Россель. В разговоре с URA.RU экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий называл высказывание журналиста недопустимым, а свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила позвать Соловьева в столицу Урала, чтобы он изменил свое мнение. Соловьев не впервые эмоционально высказывается о Екатеринбурге. Самый известный эпизод произошел в мае 2019 года. Во время протестов против строительства храма в сквере в центре города Соловьев назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших семью императора Николая II. После этого на въезде в Екатеринбург даже появилась табличка «город бесов». Позднее Соловьев обещал приехать в столицу Урала и лично «гонять чертей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Телеведущий Владимир Соловьев, назвавший Екатеринбург «центром мерзотной либероты», высказал претензии бывшему свердловскому губернатору, сенатору Эдуарду Росселю, вставшему на защиту города. Как заявил журналист в собственном шоу на канале «Россия», уральского политика самого «есть за что спросить» и призвал того «прийти в чувство». Резонансные слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали утром 27 апреля. Ведущий в прямом эфире брал интервью у полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и попросил объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». Позднее в своей программе Соловьев развил мысль, напомнив о студентках Уральской архитектурной академии, которые выступили против буквы Z на фасаде здания вуза. Девушек пытался защитить Россель, чем вызвал негодование Соловьева. «Россель обиделся и стал мне лекции читать! Хотя Росселя много есть за что спросить — за его время и попытку создания Уральской республики. Про [группировку] „Уралмаш“ как-то вдруг забыли! А сейчас ошметки „Уралмаша“ до сих пор всплывают различным образом. <…> Нам надо смотреть очень внимательно за тем, что происходит. Когда мы упустили в воспитании и когда теперь вдруг наши [солдаты] жизнь отдают, борясь с нацизмом… Надо мозги людям на место ставить очень жестко. Так что, господин Россель, в чувство придите!» — высказался Соловьев в эфире. На слова Соловьева реагировал не только Россель. В разговоре с URA.RU экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий называл высказывание журналиста недопустимым, а свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила позвать Соловьева в столицу Урала, чтобы он изменил свое мнение. Соловьев не впервые эмоционально высказывается о Екатеринбурге. Самый известный эпизод произошел в мае 2019 года. Во время протестов против строительства храма в сквере в центре города Соловьев назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших семью императора Николая II. После этого на въезде в Екатеринбург даже появилась табличка «город бесов». Позднее Соловьев обещал приехать в столицу Урала и лично «гонять чертей».