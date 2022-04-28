Россиянам рассказали, как бесплатно сменить профессию

В первую неделю заявки на переобучение в РАНХиГС подали более тысячи человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне, оставшиеся без работы или оказавшиеся под угрозой увольнения, смогут бесплатно переучиться на специалистов бюджетной сферы. Для них действует госпрограмма «Содействие занятости». Проект реализуется на базе трех площадок, одной из которых стала Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), рассказали URA.RU в пресс-службе вуза.

«В рамках программы мы готовим специалистов государственного и муниципального управления, менеджеров в образовании и контрактных управляющих. Учим работать с госзакупками и государственно-частными партнерствами. Учебные программы отличаются по сложности, содержанию и длительности обучения, соискатель может выбрать то, что ему больше подходит», — говорит заместитель директора Центра общественных связей РАНХиГС Сергей Шатунов.

В первую неделю действия программы заявки на переобучение в РАНХиГС подали более тысячи человек. Участие в ней могут принять молодые мамы, находящиеся в декрете или в отпуске по уходу за ребенком до семи лет, граждане старше 50 лет, безработные или сотрудники компаний, находящиеся под риском увольнения, а также нетрудоустроенная молодежь.

Самыми востребованными направлениями переподготовки являются бухгалтерский учет и государственное управление. Обучение проходит в двух форматах: очно и дистанционно. Длительность зависит от графика занятий. По окончании выпускник получает удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. Заявку на участие можно подать на сайте «Работа в России».

Программа «Содействие занятости» реализуется Минтрудом России и Федеральной службой по труду и занятости РФ. Помощь в устройстве на работу оказывают центры занятости населения в регионах.

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