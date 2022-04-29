СБУ начала проверять россиян, проживающих на Украине

29 апреля 2022 в 20:26 Размер текста - 17 +

Украинские спецслужбы ищут россиян в стране Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Государственное бюро расследований (ГБР) и Служба безопасности (СБУ) Украины ищут россиян, въехавших на территорию страны до начала спецоперации РФ, чтобы провести с ними «фильтрационные мероприятия». Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев изданию «Украинские новости». «Мы проводим мероприятия по установлению лиц, которые содействуют или содействовали спецслужбам России. С 1 декабря 2021 года по 23 февраля 2022 года на территорию Украины заехало более 11 тысяч граждан РФ, которые вовремя не покинули нашу страну. Поэтому мы сейчас совместно с СБУ и Нацполицией проводим большой объем работы по определению места нахождения этих граждан и проводим с ними соответствующие фильтрационные мероприятия» », — цитирует Сухачева издание. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что с помощью нее Россия предвосхитила украинскую атаку по Донбассу, что позже подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Ведомство представило оригиналы секретных шифротелеграмм Нацгвардии Украины, из которых следует, что украинские войска должны были начать боевые действия в Донбассе в марте 2022 года. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Государственное бюро расследований (ГБР) и Служба безопасности (СБУ) Украины ищут россиян, въехавших на территорию страны до начала спецоперации РФ, чтобы провести с ними «фильтрационные мероприятия». Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев изданию «Украинские новости». «Мы проводим мероприятия по установлению лиц, которые содействуют или содействовали спецслужбам России. С 1 декабря 2021 года по 23 февраля 2022 года на территорию Украины заехало более 11 тысяч граждан РФ, которые вовремя не покинули нашу страну. Поэтому мы сейчас совместно с СБУ и Нацполицией проводим большой объем работы по определению места нахождения этих граждан и проводим с ними соответствующие фильтрационные мероприятия» », — цитирует Сухачева издание. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что с помощью нее Россия предвосхитила украинскую атаку по Донбассу, что позже подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Ведомство представило оригиналы секретных шифротелеграмм Нацгвардии Украины, из которых следует, что украинские войска должны были начать боевые действия в Донбассе в марте 2022 года.