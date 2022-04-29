СБУ начала проверять россиян, проживающих на Украине

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, флаг украины, армия
Украинские спецслужбы ищут россиян в стране Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Государственное бюро расследований (ГБР) и Служба безопасности (СБУ) Украины ищут россиян, въехавших на территорию страны до начала спецоперации РФ, чтобы провести с ними «фильтрационные мероприятия». Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев изданию «Украинские новости».

«Мы проводим мероприятия по установлению лиц, которые содействуют или содействовали спецслужбам России. С 1 декабря 2021 года по 23 февраля 2022 года на территорию Украины заехало более 11 тысяч граждан РФ, которые вовремя не покинули нашу страну. Поэтому мы сейчас совместно с СБУ и Нацполицией проводим большой объем работы по определению места нахождения этих граждан и проводим с ними соответствующие фильтрационные мероприятия» », — цитирует Сухачева издание.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что с помощью нее Россия предвосхитила украинскую атаку по Донбассу, что позже подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Ведомство представило оригиналы секретных шифротелеграмм Нацгвардии Украины, из которых следует, что украинские войска должны были начать боевые действия в Донбассе в марте 2022 года.

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Государственное бюро расследований (ГБР) и Служба безопасности (СБУ) Украины ищут россиян, въехавших на территорию страны до начала спецоперации РФ, чтобы провести с ними «фильтрационные мероприятия». Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев изданию «Украинские новости». «Мы проводим мероприятия по установлению лиц, которые содействуют или содействовали спецслужбам России. С 1 декабря 2021 года по 23 февраля 2022 года на территорию Украины заехало более 11 тысяч граждан РФ, которые вовремя не покинули нашу страну. Поэтому мы сейчас совместно с СБУ и Нацполицией проводим большой объем работы по определению места нахождения этих граждан и проводим с ними соответствующие фильтрационные мероприятия» », — цитирует Сухачева издание. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что с помощью нее Россия предвосхитила украинскую атаку по Донбассу, что позже подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Ведомство представило оригиналы секретных шифротелеграмм Нацгвардии Украины, из которых следует, что украинские войска должны были начать боевые действия в Донбассе в марте 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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