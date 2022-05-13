Жена замглавы аппарата Белоусова заработала за год 20 тысяч

13 мая 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

В 2021 году жена Щербинина заработала 20 тысяч рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Жена замруководителя секретариата первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова Дмитрия Щербинина за год заработала 20 тысяч рублей. Данные приводятся в декларациях парламентариев за 2021 год, опубликованных на сайте правительства РФ. «Дмитрий Щербинин: общая сумма дохода за 2021 год — 19 млн 016 тысяч рублей. Супруга: годовой доход — 20 тысяч рублей», — такие данные приводятся в декларации, опубликованной на сайте правительства. Еще две жены российских чиновников заработали за год всего 20 тысяч рублей. Среди них — супруга директора Департамента регионального развития правительства РФ Василия Анохина и жена полномочного представителя правительства РФ в Совфеде Вадима Живулина. Ранее сообщалось, что жена депутата городской думы Тюмени Дмитрия Елагина за год заработала в семь раз больше, чем ее муж. За 2021 год Дмитрий Елагин заработал 1,58 млн рублей. Годовой доход супруги составил 11,3 млн рублей. А глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заработал в 2021 году более 26 миллионов рублей. Это почти на 355 миллионов рублей меньше, чем годом ранее, сообщается в декларации о доходах на официальном сайте Главы Чеченкой республики. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Жена замруководителя секретариата первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова Дмитрия Щербинина за год заработала 20 тысяч рублей. Данные приводятся в декларациях парламентариев за 2021 год, опубликованных на сайте правительства РФ. «Дмитрий Щербинин: общая сумма дохода за 2021 год — 19 млн 016 тысяч рублей. Супруга: годовой доход — 20 тысяч рублей», — такие данные приводятся в декларации, опубликованной на сайте правительства. Еще две жены российских чиновников заработали за год всего 20 тысяч рублей. Среди них — супруга директора Департамента регионального развития правительства РФ Василия Анохина и жена полномочного представителя правительства РФ в Совфеде Вадима Живулина. Ранее сообщалось, что жена депутата городской думы Тюмени Дмитрия Елагина за год заработала в семь раз больше, чем ее муж. За 2021 год Дмитрий Елагин заработал 1,58 млн рублей. Годовой доход супруги составил 11,3 млн рублей. А глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заработал в 2021 году более 26 миллионов рублей. Это почти на 355 миллионов рублей меньше, чем годом ранее, сообщается в декларации о доходах на официальном сайте Главы Чеченкой республики.