На фоне острой нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины депутат Верховной рады Юрий Камельчук выступил с инициативой пополнения армии за счет пенсионеров и сотрудников полиции. По его словам, таким образом Киев сможет заменить молодых людей на фронте.
«Есть еще много отставных военнослужащих, пенсионеров, которые хотят служить, а им не дают. Да, мы сделали изменения в законодательстве, позволившие в принципе добровольно служить после 60. Но есть и другие запасы работников национальной полиции», — сказал Камельчук. Его слова прозвучали в эфире украинского youtube-канала «Суперпозиция».
Депутат также отметил, что в боевые подразделения ВСУ могут быть возвращены военнослужащие, самовольно покинувшие части при условии смены командования, утратившего авторитет среди подчиненных. При этом он добавил, что на Украине остро стоит вопрос с мотивацией военных.
Ранее, 28 января, член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что привлечение добровольцев в возрасте 18–25 лет свидетельствует о существенном дефиците кадров в украинской армии. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 19 января признал, что проводимая мобилизация не обеспечивает потребности войск. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией Сергей Мусиенко также подчеркивал, что критическая нехватка личного состава и невозможность его восполнения являются наиболее острой проблемой для ВСУ.
