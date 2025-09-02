На Украине предложили отправлять на фронт пенсионеров

Депутат Рады Камельчук предложил пополнять ВСУ пенсионерами
По мнению депутата, такое решение положительно скажется на украинской армии
По мнению депутата, такое решение положительно скажется на украинской армии
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На фоне острой нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины депутат Верховной рады Юрий Камельчук выступил с инициативой пополнения армии за счет пенсионеров и сотрудников полиции. По его словам, таким образом Киев сможет заменить молодых людей на фронте. 

«Есть еще много отставных военнослужащих, пенсионеров, которые хотят служить, а им не дают. Да, мы сделали изменения в законодательстве, позволившие в принципе добровольно служить после 60. Но есть и другие запасы работников национальной полиции», — сказал Камельчук. Его слова прозвучали в эфире украинского youtube-канала «Суперпозиция».

Депутат также отметил, что в боевые подразделения ВСУ могут быть возвращены военнослужащие, самовольно покинувшие части при условии смены командования, утратившего авторитет среди подчиненных. При этом он добавил, что на Украине остро стоит вопрос с мотивацией военных. 

Ранее, 28 января, член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что привлечение добровольцев в возрасте 18–25 лет свидетельствует о существенном дефиците кадров в украинской армии. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 19 января признал, что проводимая мобилизация не обеспечивает потребности войск. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией Сергей Мусиенко также подчеркивал, что критическая нехватка личного состава и невозможность его восполнения являются наиболее острой проблемой для ВСУ.

