В Совфеде заявили о необходимости денацификации всей Европы

22 мая 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Денацификацию Европы необходимо начать с выявления сторонников нацизма, считает сенатор Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Европейского континента нуждаются в денацификации не меньше, чем Украина. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Тема денацификации Европы актуальна не только в пределах границ нынешней Украины. Подтверждают этот тезис и очередные неонацистские выходки в Прибалтике со сносом монументов освободителям от нацизма и маршами в память сообщников Гитлера», — написал Климов в Telegram. Кроме того, сенатор обратил внимание на заявление экс-председателя социал-демократов Германии Оскара Лафонтена, сравнившего слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок «с языком нацистов». «Ее заявления о желании «разрушить Россию» сродни языку германских нацистов и «вполне могли бы понравиться лидерам Третьего рейха», — привел цитату немецкого политика Климов. «В связи с этим мировому сообществу стоит не только добиваться роспуска НАТО как главной угрозы миру и безопасности, но и широкой денацификации для искоренения опасной нацистской заразы», — добавил сенатор. Для начала этого процесса необходимо выявить проявивших себя сторонников нацизма во всех странах НАТО, объяснил он. Россия с 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина проводит специальную операцию на Украине. Как отмечал российский лидер, ее целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса. При этом абсолютным приоритетом Вооруженных сил РФ заявлено исключение напрасных жертв среди мирного населения.

Страны Европейского континента нуждаются в денацификации не меньше, чем Украина. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Тема денацификации Европы актуальна не только в пределах границ нынешней Украины. Подтверждают этот тезис и очередные неонацистские выходки в Прибалтике со сносом монументов освободителям от нацизма и маршами в память сообщников Гитлера», — написал Климов в Telegram. Кроме того, сенатор обратил внимание на заявление экс-председателя социал-демократов Германии Оскара Лафонтена, сравнившего слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок «с языком нацистов». «Ее заявления о желании «разрушить Россию» сродни языку германских нацистов и «вполне могли бы понравиться лидерам Третьего рейха», — привел цитату немецкого политика Климов. «В связи с этим мировому сообществу стоит не только добиваться роспуска НАТО как главной угрозы миру и безопасности, но и широкой денацификации для искоренения опасной нацистской заразы», — добавил сенатор. Для начала этого процесса необходимо выявить проявивших себя сторонников нацизма во всех странах НАТО, объяснил он. Россия с 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина проводит специальную операцию на Украине. Как отмечал российский лидер, ее целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса. При этом абсолютным приоритетом Вооруженных сил РФ заявлено исключение напрасных жертв среди мирного населения.