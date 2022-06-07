В Евросоюзе заявили о катастрофе из-за санкций против России

08 июня 2022 в 04:58 Размер текста - 17 +

Санкционная политика против России втягивает европейские страны в экономическую катастрофу. Об этом заявил евродепутат и бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани. Он подчеркнул, что жесткие рестрикции в адрес Москвы не находят поддержки за пределами Запада. «Я думаю, что вы втягиваете нас в экономическую и геополитическую катастрофу через политику санкций, за которыми никто не хочет следовать за пределами Запада. Вы непрестанно требуете применения многостороннего подхода, но создаете систему, которая ограничивает нас практически только отношениями с США», — передает ТАСС слова выступления Мариани на пленарной сессии Европарламента. Евродепутат также обратил внимание, что санкции против России не согласовывались с жителями стран Евросоюза. «Вы подвергаете [ЕС] серьезному риску, поддаваясь любым прихотям украинского президента, который уже читает нотации Парижу и Берлину», — заключил он. Европейские страны ввели жесткие санкции против России из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако ограничения имели обратный эффект, и в первую очередь от рестрикций пострадали те, кто их вводил: Евросоюз, США и другие государства. Как писало издание The Guardian, западные санкции очень мало повлияли на Россию, скорее в этой ситуации пострадала сама Европа. Сообщалось, что враждебная политика ЕС в отношении России приведет европейцев к убыткам в 500 млрд долларов США уже к концу год.