В России повысят качество госуслуг

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Пресс-конференция РУССОФТ «Цифровая трансформация: тренды и перспективы» в МИЦ Известия. Москва, журналист, ноутбук, работа, компьютер
За год граждане в 5 раз чаще стали обращаться к властям через интернет Фото:

Российские органы власти будут следовать новому вектору работы — уделять большее внимание обратной связи с россиянами. Таким образом госорганы будут более «человекоцентричными». Об этом заявил заместитель главы АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин в рамках сессии Цифровой потенциал Дальнего Востока на МедиаСаммите-2022.

«К 2030 году государственное управление России должно стать примером человекоцентричности. Мы должны войти в десятку лучших стран по степени удовлетворенности качеством оказания государственных услуг. Коммуникацию с жителями в интернете помогают выстраивать Центры управления регионами (ЦУР), работающие в 84 субъектах РФ», — приводит пресс-служба мероприятия слова Вадима Никишина.

Отмечается, что за 2021 год граждане в 5 раз чаще через интернет начали обращаться в органы власти. Всего поступило более 10 млн обращений через соцсети и сервис «Госуслуги. Решаем вместе». «Я считаю, что тема цифровизации регионов и наши успехи в этом очень важны не только с точки зрения работы сервиса, но и с точки зрения воспитательной, морально-нравственной темы», — прокомментировал заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов.

На мероприятии также обсуждались и дальнейшие цели работы. Так, в скором времени для обратной связи власти и граждан появятся мессенджеры, новые платформы для блогеров и медиа, такие как «Яндекс.Дзен». Помимо этого, будет проведена масштабная работа с фейками. Люди смогут проверять подозрительные сообщения в сети.

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Российские органы власти будут следовать новому вектору работы — уделять большее внимание обратной связи с россиянами. Таким образом госорганы будут более «человекоцентричными». Об этом заявил заместитель главы АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин в рамках сессии Цифровой потенциал Дальнего Востока на МедиаСаммите-2022. «К 2030 году государственное управление России должно стать примером человекоцентричности. Мы должны войти в десятку лучших стран по степени удовлетворенности качеством оказания государственных услуг. Коммуникацию с жителями в интернете помогают выстраивать Центры управления регионами (ЦУР), работающие в 84 субъектах РФ», — приводит пресс-служба мероприятия слова Вадима Никишина. Отмечается, что за 2021 год граждане в 5 раз чаще через интернет начали обращаться в органы власти. Всего поступило более 10 млн обращений через соцсети и сервис «Госуслуги. Решаем вместе». «Я считаю, что тема цифровизации регионов и наши успехи в этом очень важны не только с точки зрения работы сервиса, но и с точки зрения воспитательной, морально-нравственной темы», — прокомментировал заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов. На мероприятии также обсуждались и дальнейшие цели работы. Так, в скором времени для обратной связи власти и граждан появятся мессенджеры, новые платформы для блогеров и медиа, такие как «Яндекс.Дзен». Помимо этого, будет проведена масштабная работа с фейками. Люди смогут проверять подозрительные сообщения в сети.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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