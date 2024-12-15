Операцию по спасению людей с танкера «Волгонефть 239» приостановили из-за погоды

15 декабря 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

Операция по спасению экипажа «Волгонефть 239» приостановлена из-за плохой погоды Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди Операция по эвакуации моряков с севшего на мель танкера «Волгонефть 239» была приостановлена, сообщили в МЧС. На борту находится 14 членов экипажа. «Сейчас эвакуация вертолетом небезопасна, так как спасательную люльку сильно качает. Силами небольших плавсредств тоже опасно эвакуировать людей из-за сильных волн», — сообщает telegram-канал МЧС. Решение о возобновлении операции отложили на утро с надеждой на нормализацию погоды. Отмечается, что людям на борту ничего не угрожает, связь установлена. На судне работает дизельный генератор, а также есть освещение и вода. Ранее в МЧС России заявляли о намерении начать операцию по спасению. «Дрейфующее судно село на мель в 80 метрах от берега… Планируется эвакуация», — говорилось в докладе, опубликованном в telegram-канале ведомства. Позже от этой идеи из-за погодных условий решились отказаться. 15 декабря стало известно о крушении двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Причиной происшествия могла стать ошибка экипажа в условиях сильного шторма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Операция по эвакуации моряков с севшего на мель танкера «Волгонефть 239» была приостановлена, сообщили в МЧС. На борту находится 14 членов экипажа. «Сейчас эвакуация вертолетом небезопасна, так как спасательную люльку сильно качает. Силами небольших плавсредств тоже опасно эвакуировать людей из-за сильных волн», — сообщает telegram-канал МЧС. Решение о возобновлении операции отложили на утро с надеждой на нормализацию погоды. Отмечается, что людям на борту ничего не угрожает, связь установлена. На судне работает дизельный генератор, а также есть освещение и вода. Ранее в МЧС России заявляли о намерении начать операцию по спасению. «Дрейфующее судно село на мель в 80 метрах от берега… Планируется эвакуация», — говорилось в докладе, опубликованном в telegram-канале ведомства. Позже от этой идеи из-за погодных условий решились отказаться. 15 декабря стало известно о крушении двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Причиной происшествия могла стать ошибка экипажа в условиях сильного шторма.