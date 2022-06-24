РЖД прекратила отправку некоторых грузов в Польшу

РЖД не планирует полностью прекращать грузовое сообщение с Польшей
РЖД приостановила отправку части грузов через Белоруссию в Польшу. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Приостановлена погрузка ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу. Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет. Ограничения в адрес Польши действуют с 23 июня и до отмены», — передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.
Ранее руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов заявил, что российских перевозчиков перестали пускать в страны Европы из-за их национальности. Давыдов также сообщил, что в Польше намерено тормозят все грузы из России.
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