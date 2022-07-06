Винер подтвердила развод с Усмановым

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, винер усманова ирина
Винер подтвердила, что развод был в ЗАГСе Фото:

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова развелась с российским бизнесменом Алишером Усмановым. Процесс прошел в ЗАГСе.

«Мы развелись в ЗАГСе», — заявила Винер-Усманова. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Ранее российский миллиардер Алишер Усманов отозвал иск о расторжении брака с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой. Они прожили вместе около 30 лет.

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова развелась с российским бизнесменом Алишером Усмановым. Процесс прошел в ЗАГСе. «Мы развелись в ЗАГСе», — заявила Винер-Усманова. Ее слова приводит «Матч ТВ». Ранее российский миллиардер Алишер Усманов отозвал иск о расторжении брака с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой. Они прожили вместе около 30 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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