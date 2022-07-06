Винер подтвердила развод с Усмановым

Винер подтвердила, что развод был в ЗАГСе
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова развелась с российским бизнесменом Алишером Усмановым. Процесс прошел в ЗАГСе.
«Мы развелись в ЗАГСе», — заявила Винер-Усманова. Ее слова приводит «Матч ТВ».
Ранее российский миллиардер Алишер Усманов отозвал иск о расторжении брака с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой. Они прожили вместе около 30 лет.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал