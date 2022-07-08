Политолог Линдигрин: Путин дал «Лидерам России» 2 важных послания

08 июля 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин настроил победителей «Лидеров России» на служение народу, сказала Наталья Линдигрин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Главный кадровый конкурс страны «Лидеры России» Президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России» дал две важных установки. Российский лидер озвучил главную задачу России на ближайшее время, а также указал победителям, что должно лежать в основе их самореализации. Таким мнением с URA.RU поделилась исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин. «Если говорить о важных посланиях президента, то для себя я отметила два из них. Первое это то, что главная задача России — повышение технологического и управленческого суверенитета при сохранении обороноспособности. Путин в очередной раз подчеркнул, что основой развития любого государства является независимость от внешней среды. И Россия должна быть самодостаточной во всех отраслях, в том числе, в сфере новых технологий и управления. При этом суверенитет и развитие, как показывает весь наш исторический опыт, не могут быть обеспечены без укрепления обороноспособности страны», — сказала Наталья Линдигрин. Вторая главная мысль российского лидера, по мнению политолога, связана со связью самореализации со служением Отечеству. «Самореализация невозможна без служения людям, без служения Отечеству, служения Родине — таким образом, президент настраивает победителей конкурса на то, что в основе их самореализации должно быть, в первую очередь, служение людям и большая ответственность перед страной», — объяснила собеседница агентства. Линдигрин отметила особое отношение Путина к «Лидерам России». «Заметно, что в каждом участнике встречи Владимир Владимирович видит своего партнера. И ведет себя с ним не с позиции начальника и подчиненного, а с позиции коллеги, который может не только поделиться своим мнением о ситуации, но и высказать новые идеи, выйти с инициативой, предложить решения проблем. Разговор был явно открытым и неформальным», — подчеркнула эксперт. По ее словам, встреча с победителями конкурса «Лидеры России» еще раз показывает внимание Путина к этому проекту. «Нельзя не отметить деятельность платформы „Россия — страна возможностей“, которая все больше и больше становится эффективным механизмом отбора и поддержки активных и целеустремленных управленцев различного уровня, готовых все свои силы и время направить на развитие страны. Не сомневаюсь, что мы еще услышим имена победителей в связи с новыми назначениями и проектами», — заявила политолог. Президент России Владимир Путин провел встречу с победителями конкурса «Лидеры России». На ней он высказался по поводу возвращения в страну IT-специалистов, производства бренда «Москвич». Российский лидер отметил рост популярности этого конкурса не только в России, но и за рубежом, поскольку число заявок на участие от иностранных граждан растет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России» дал две важных установки. Российский лидер озвучил главную задачу России на ближайшее время, а также указал победителям, что должно лежать в основе их самореализации. Таким мнением с URA.RU поделилась исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин. «Если говорить о важных посланиях президента, то для себя я отметила два из них. Первое это то, что главная задача России — повышение технологического и управленческого суверенитета при сохранении обороноспособности. Путин в очередной раз подчеркнул, что основой развития любого государства является независимость от внешней среды. И Россия должна быть самодостаточной во всех отраслях, в том числе, в сфере новых технологий и управления. При этом суверенитет и развитие, как показывает весь наш исторический опыт, не могут быть обеспечены без укрепления обороноспособности страны», — сказала Наталья Линдигрин. Вторая главная мысль российского лидера, по мнению политолога, связана со связью самореализации со служением Отечеству. «Самореализация невозможна без служения людям, без служения Отечеству, служения Родине — таким образом, президент настраивает победителей конкурса на то, что в основе их самореализации должно быть, в первую очередь, служение людям и большая ответственность перед страной», — объяснила собеседница агентства. Линдигрин отметила особое отношение Путина к «Лидерам России». «Заметно, что в каждом участнике встречи Владимир Владимирович видит своего партнера. И ведет себя с ним не с позиции начальника и подчиненного, а с позиции коллеги, который может не только поделиться своим мнением о ситуации, но и высказать новые идеи, выйти с инициативой, предложить решения проблем. Разговор был явно открытым и неформальным», — подчеркнула эксперт. По ее словам, встреча с победителями конкурса «Лидеры России» еще раз показывает внимание Путина к этому проекту. «Нельзя не отметить деятельность платформы „Россия — страна возможностей“, которая все больше и больше становится эффективным механизмом отбора и поддержки активных и целеустремленных управленцев различного уровня, готовых все свои силы и время направить на развитие страны. Не сомневаюсь, что мы еще услышим имена победителей в связи с новыми назначениями и проектами», — заявила политолог. Президент России Владимир Путин провел встречу с победителями конкурса «Лидеры России». На ней он высказался по поводу возвращения в страну IT-специалистов, производства бренда «Москвич». Российский лидер отметил рост популярности этого конкурса не только в России, но и за рубежом, поскольку число заявок на участие от иностранных граждан растет.