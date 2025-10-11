Украина выпустила около 100 беспилотников по российским регионам

Спецоперация РФ на Украине

Дежурные силы ПВО обнаружили и перехватили 95 украинских беспилотников за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России. Массированная атака ВСУ пришлась на ряд российских регионов Ведомство также информирует о крупных потерях в рядах противника. ВСУ потеряли 1495 боевиков.

«Силами российской ПВО было уничтожено 95 БПЛА над регионами РФ», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале Минобороны.

