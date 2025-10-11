Армия России лишила ВСУ энергетики

Срочная новость
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска нанесли точный удар по топливно-энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в Минобороны. Пораженные предприятия снабжали группировки ВСУ. Также российские группировки разбили транспортные средства украинской армии.
«Российские группировки войск уничтожили объекты ТЭС ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!