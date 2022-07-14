В РФ ввели ограничение на деление жилья на доли

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Новостройки. Екатеринбург, элитное жилье, недвижимость, ипотека, новостройки, здание, квартиры, белинского 83
Владельцам запретили делить квартиры на микродоли, если их размер составляет меньше 6 квадратных метров Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий делить имущество на микродоли. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Дополнить статью 30 Жилищного кодекса РФ. Собственник жилого помещения не вправе совершать действия, влекущие разделение доли в праве общей собственности, если в результате таких действий площадь жилого помещения, приходящаяся на долю каждого из сособственников и определяемая пропорционально размеру доли каждого из сособственников, составит менее 6 кв. м общей площади на каждого сособственника», — говорится в указе Путина.

Ранее Госдума РФ ограничила продажу микродолей в квартирах, пишет RT. Закон также запрещает дробить жилье на микродоли, на которых невозможно будет проживать.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий делить имущество на микродоли. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Дополнить статью 30 Жилищного кодекса РФ. Собственник жилого помещения не вправе совершать действия, влекущие разделение доли в праве общей собственности, если в результате таких действий площадь жилого помещения, приходящаяся на долю каждого из сособственников и определяемая пропорционально размеру доли каждого из сособственников, составит менее 6 кв. м общей площади на каждого сособственника», — говорится в указе Путина. Ранее Госдума РФ ограничила продажу микродолей в квартирах, пишет RT. Закон также запрещает дробить жилье на микродоли, на которых невозможно будет проживать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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