В РФ ввели ограничение на деление жилья на доли

Владельцам запретили делить квартиры на микродоли, если их размер составляет меньше 6 квадратных метров Фото: Размик Закарян © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий делить имущество на микродоли. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Дополнить статью 30 Жилищного кодекса РФ. Собственник жилого помещения не вправе совершать действия, влекущие разделение доли в праве общей собственности, если в результате таких действий площадь жилого помещения, приходящаяся на долю каждого из сособственников и определяемая пропорционально размеру доли каждого из сособственников, составит менее 6 кв. м общей площади на каждого сособственника», — говорится в указе Путина.

Ранее Госдума РФ ограничила продажу микродолей в квартирах, пишет RT. Закон также запрещает дробить жилье на микродоли, на которых невозможно будет проживать.