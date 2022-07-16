Экс-депутат Рады: Киев и Одесса хотят присоединиться к РФ

16 июля 2022 в 22:23 Размер текста - 17 +

Жители трех регионов Украины ждут референдума о присоединении к России, утверждает Илья Кива Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевская, Одесская и Полтавская области готовы к проведению референдума о вхождении в состав России. Такое мнение в своем telegram-канале высказал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Сегодня нужно уже в каждой области Украины создавать онлайн-штабы по подготовке референдумов, направленных на присоединение к Российской Федерации. Даже если эти территории еще не освобождены, штабы могут работать онлайн. Мне последнее время все больше и больше людей звонят из Полтавского, Одесского, Киевского регионов с одним вопросом — когда?» — написал Кива. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации страны. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Власти Херсона заявили, что намерены провести референдум о вхождении в состав РФ, пишет «Дни.ру». Власти Запорожья в свою очередь заявили, что регион «навсегда потерян» для Украины, сообщает RT. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Киевская, Одесская и Полтавская области готовы к проведению референдума о вхождении в состав России. Такое мнение в своем telegram-канале высказал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Сегодня нужно уже в каждой области Украины создавать онлайн-штабы по подготовке референдумов, направленных на присоединение к Российской Федерации. Даже если эти территории еще не освобождены, штабы могут работать онлайн. Мне последнее время все больше и больше людей звонят из Полтавского, Одесского, Киевского регионов с одним вопросом — когда?» — написал Кива. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации страны. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Власти Херсона заявили, что намерены провести референдум о вхождении в состав РФ, пишет «Дни.ру». Власти Запорожья в свою очередь заявили, что регион «навсегда потерян» для Украины, сообщает RT.