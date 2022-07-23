МО: ВСУ стреляют на территории школы в донецком Нью-Йорке

24 июля 2022 в 00:35 Размер текста - 17 +

Минобороны сообщило о «систематических обстрелах» из донецкого Нью-Йорка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики запрещенного в РФ националистического батальона «Правый сектор» разместили на территории школы № 16 поселка Нью-Йорк (ДНР) реактивные системы залпового огня (РСЗО). С таким предупреждением выступил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Нью-Йорке боевики националистического батальона «Правый сектор» на территории школы №16 (ул. Есенина) разместили РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных сил России и формирований ДНР, тем самым провоцируя их на открытие ответного огня. При этом в подвале учреждения удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве «живого щита», — передает пресс-служба Минобороны РФ. Также МО сообщили, что в Белгород-Днестровском Одесской области в здании городской спортивной школы на улице Независимости находятся боевики украинских вооруженных формирований. При этом на прилегающей территории размещена бронетехника, РСЗО и артиллерия. По информации Минобороны, подходы к зданию заминированы, однако об этом местному населению специально не говорят. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Боевики запрещенного в РФ националистического батальона «Правый сектор» разместили на территории школы № 16 поселка Нью-Йорк (ДНР) реактивные системы залпового огня (РСЗО). С таким предупреждением выступил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Нью-Йорке боевики националистического батальона «Правый сектор» на территории школы №16 (ул. Есенина) разместили РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных сил России и формирований ДНР, тем самым провоцируя их на открытие ответного огня. При этом в подвале учреждения удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве «живого щита», — передает пресс-служба Минобороны РФ. Также МО сообщили, что в Белгород-Днестровском Одесской области в здании городской спортивной школы на улице Независимости находятся боевики украинских вооруженных формирований. При этом на прилегающей территории размещена бронетехника, РСЗО и артиллерия. По информации Минобороны, подходы к зданию заминированы, однако об этом местному населению специально не говорят. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.