23 июля 2022

МО: ВСУ стреляют на территории школы в донецком Нью-Йорке

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, класс, пожарище, руины, последствия, украина, мариуполь, война, школа, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
Минобороны сообщило о «систематических обстрелах» из донецкого Нью-Йорка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боевики запрещенного в РФ националистического батальона «Правый сектор» разместили на территории школы № 16 поселка Нью-Йорк (ДНР) реактивные системы залпового огня (РСЗО). С таким предупреждением выступил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Нью-Йорке боевики националистического батальона «Правый сектор» на территории школы №16 (ул. Есенина) разместили РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных сил России и формирований ДНР, тем самым провоцируя их на открытие ответного огня. При этом в подвале учреждения удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве «живого щита», — передает пресс-служба Минобороны РФ.

Также МО сообщили, что в Белгород-Днестровском Одесской области в здании городской спортивной школы на улице Независимости находятся боевики украинских вооруженных формирований. При этом на прилегающей территории размещена бронетехника, РСЗО и артиллерия. По информации Минобороны, подходы к зданию заминированы, однако об этом местному населению специально не говорят.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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Боевики запрещенного в РФ националистического батальона «Правый сектор» разместили на территории школы № 16 поселка Нью-Йорк (ДНР) реактивные системы залпового огня (РСЗО). С таким предупреждением выступил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Нью-Йорке боевики националистического батальона «Правый сектор» на территории школы №16 (ул. Есенина) разместили РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных сил России и формирований ДНР, тем самым провоцируя их на открытие ответного огня. При этом в подвале учреждения удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве «живого щита», — передает пресс-служба Минобороны РФ. Также МО сообщили, что в Белгород-Днестровском Одесской области в здании городской спортивной школы на улице Независимости находятся боевики украинских вооруженных формирований. При этом на прилегающей территории размещена бронетехника, РСЗО и артиллерия. По информации Минобороны, подходы к зданию заминированы, однако об этом местному населению специально не говорят. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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