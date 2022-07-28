Рада хочет дать полякам те же права, что есть у украинцев

На Украине полякам дали равные права с украинцами
Верховная Рада Украины приняла законопроект, предоставляющая полякам права, аналогичные для украинцев. Об этом сообщил в telegram-канале депутат парламента от фракции «Голос» Ярослав Железняк.
«Верховная Рада Украины приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши. В частности, поляки смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины», — написал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса. В свою очередь в МИД РФ заявили, что Зеленский хочет легально отдать Украину полякам.
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