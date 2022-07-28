Рада хочет дать полякам те же права, что есть у украинцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, флаг украины
На Украине полякам дали равные права с украинцами Фото:

Верховная Рада Украины приняла законопроект, предоставляющая полякам права, аналогичные для украинцев. Об этом сообщил в telegram-канале депутат парламента от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

«Верховная Рада Украины приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши. В частности, поляки смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины», — написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса. В свою очередь в МИД РФ заявили, что Зеленский хочет легально отдать Украину полякам.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Подписаться
Верховная Рада Украины приняла законопроект, предоставляющая полякам права, аналогичные для украинцев. Об этом сообщил в telegram-канале депутат парламента от фракции «Голос» Ярослав Железняк. «Верховная Рада Украины приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши. В частности, поляки смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины», — написал он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса. В свою очередь в МИД РФ заявили, что Зеленский хочет легально отдать Украину полякам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...