Рада хочет дать полякам те же права, что есть у украинцев

28 июля 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

На Украине полякам дали равные права с украинцами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Верховная Рада Украины приняла законопроект, предоставляющая полякам права, аналогичные для украинцев. Об этом сообщил в telegram-канале депутат парламента от фракции «Голос» Ярослав Железняк. «Верховная Рада Украины приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши. В частности, поляки смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины», — написал он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса. В свою очередь в МИД РФ заявили, что Зеленский хочет легально отдать Украину полякам.

Верховная Рада Украины приняла законопроект, предоставляющая полякам права, аналогичные для украинцев. Об этом сообщил в telegram-канале депутат парламента от фракции «Голос» Ярослав Железняк. «Верховная Рада Украины приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши. В частности, поляки смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины», — написал он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса. В свою очередь в МИД РФ заявили, что Зеленский хочет легально отдать Украину полякам.