Санкционный список США пополнили двое россиян и четыре компании

США расширили санкционный список, включив в него двух граждан России и четыре российские компании. Об этом говорится в заявлении минфина Соединенных Штатов.
Под санкции попали президент «Центра поддержки и развития общественных инициатив» Наталья Бурлинова и российский общественник Александр Ионов. Среди компаний — «Антиглобалистское движение России», «Центр поддержки и развития общественных инициатив», ООО «Ионов Трансконтинентал» и «Глобальное информационное агентство «Стоп-империализм». Документ опубликован на сайте минфина США.
Санкционное давление на Россию усилилось с началом спецоперации РФ на Украине, направленной на защиту мирных жителей Донбасса. На фоне санкций из России ушли многие международные компании. Очередной пакет масштабных санкций включал в себя запрет на экспорт газа и нефти из России, однако эта мера обернулась прежде всего против самих стран Запада, где грянул экономический кризис.
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США расширили санкционный список, включив в него двух граждан России и четыре российские компании. Об этом говорится в заявлении минфина Соединенных Штатов. Под санкции попали президент «Центра поддержки и развития общественных инициатив» Наталья Бурлинова и российский общественник Александр Ионов. Среди компаний — «Антиглобалистское движение России», «Центр поддержки и развития общественных инициатив», ООО «Ионов Трансконтинентал» и «Глобальное информационное агентство «Стоп-империализм». Документ опубликован на сайте минфина США. Санкционное давление на Россию усилилось с началом спецоперации РФ на Украине, направленной на защиту мирных жителей Донбасса. На фоне санкций из России ушли многие международные компании. Очередной пакет масштабных санкций включал в себя запрет на экспорт газа и нефти из России, однако эта мера обернулась прежде всего против самих стран Запада, где грянул экономический кризис.