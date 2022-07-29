Санкционный список США пополнили двое россиян и четыре компании

29 июля 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

США вводят новые ограничения в отношении граждан РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США расширили санкционный список, включив в него двух граждан России и четыре российские компании. Об этом говорится в заявлении минфина Соединенных Штатов. Под санкции попали президент «Центра поддержки и развития общественных инициатив» Наталья Бурлинова и российский общественник Александр Ионов. Среди компаний — «Антиглобалистское движение России», «Центр поддержки и развития общественных инициатив», ООО «Ионов Трансконтинентал» и «Глобальное информационное агентство «Стоп-империализм». Документ опубликован на сайте минфина США. Санкционное давление на Россию усилилось с началом спецоперации РФ на Украине, направленной на защиту мирных жителей Донбасса. На фоне санкций из России ушли многие международные компании. Очередной пакет масштабных санкций включал в себя запрет на экспорт газа и нефти из России, однако эта мера обернулась прежде всего против самих стран Запада, где грянул экономический кризис.

США расширили санкционный список, включив в него двух граждан России и четыре российские компании. Об этом говорится в заявлении минфина Соединенных Штатов. Под санкции попали президент «Центра поддержки и развития общественных инициатив» Наталья Бурлинова и российский общественник Александр Ионов. Среди компаний — «Антиглобалистское движение России», «Центр поддержки и развития общественных инициатив», ООО «Ионов Трансконтинентал» и «Глобальное информационное агентство «Стоп-империализм». Документ опубликован на сайте минфина США. Санкционное давление на Россию усилилось с началом спецоперации РФ на Украине, направленной на защиту мирных жителей Донбасса. На фоне санкций из России ушли многие международные компании. Очередной пакет масштабных санкций включал в себя запрет на экспорт газа и нефти из России, однако эта мера обернулась прежде всего против самих стран Запада, где грянул экономический кризис.