Володин указал на изменения, произошедшие в ГД из-за спецоперации

30 июля 2022 в 00:20 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин заявил, что российские политики стали думать больше о людях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После начала российской спецоперации на Украине политики стали думать в большей степени о людях, отложив свои личные дела и работу в партиях. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, выступая на форуме «Территория смыслов». «У нас стало больше ответственности. Политики стали думать меньше о себе, о партиях, а больше о людях и России», — сказал Володин, его слова приведены на официальном сайте Госдумы. По словам спикера, после начала спецоперации на Украине российские политики в первую очередь стали думать об интересах людей, оставив свои личные дела на втором плане. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов националистов.

После начала российской спецоперации на Украине политики стали думать в большей степени о людях, отложив свои личные дела и работу в партиях. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, выступая на форуме «Территория смыслов». «У нас стало больше ответственности. Политики стали думать меньше о себе, о партиях, а больше о людях и России», — сказал Володин, его слова приведены на официальном сайте Госдумы. По словам спикера, после начала спецоперации на Украине российские политики в первую очередь стали думать об интересах людей, оставив свои личные дела на втором плане. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов националистов.