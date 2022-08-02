Российским военным удалось уничтожить сотни наемников на Украине

Военные РФ нанесли удар по пункту их дислокации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по пункту украинского «Иностранного легиона», уничтожив до 150 наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации: украинского „Иностранного легиона“ в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники», — заявили в ведомстве в ходе брифинга.

Также сообщается, что в Харьковской области ликвидировали до 500 националистов бригады. «В населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидировано до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники», — уточняется в сообщении.

Россия начала специальную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля. По его словам, это была вынужденная мера для прекращения 8-летнего геноцида мирных жителей Донбасса и предотвращения полномасштабного наступления. В ходе спецоперации стало известно, что США напрямую вовлечены в боевые действия на Украине, передает сайт MK.RU. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, об этом свидетельствуют заявления представителя Главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого о применении ВСУ американских РСЗО HIMARS, сообщает агентство Nation News. В Минобороны РФ также подтвердили этот тезис.