В Екатеринбурге жители выстроились в огромную очередь. Фото

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Обстановка у офиса Турецких Авиалиний. Москва, очередь
От конца очереди посетители с трудом видят вход (архивное фото) Фото:

На входе в термальный комплекс «Баден-Баден» в микрорайоне Уктус (Екатеринбург) образовались очереди, которые, по оценке посетителей, достигают ста метров. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«На входе в Баден-Баден собрались огромные очереди, около ста метров. От конца очереди еде видно вход», — сообщили читатели.

Согласно данным с официального сайта терм, на момент образования очередей загруженность комплекса составляет 100%. Однако данные статистики с сайта свидетельствуют, что такая загруженность наблюдается почти весь день.

URA.RU направило запрос представителям базы отдыха. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее очевидцы писали о мощном пожаре в термальном комплексе. 10 мая на фоне этих сообщений «Баден-Баден» был закрыт по техническим причинам.

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На входе в термальный комплекс «Баден-Баден» в микрорайоне Уктус (Екатеринбург) образовались очереди, которые, по оценке посетителей, достигают ста метров. Об этом сообщили читатели URA.RU. «На входе в Баден-Баден собрались огромные очереди, около ста метров. От конца очереди еде видно вход», — сообщили читатели. Согласно данным с официального сайта терм, на момент образования очередей загруженность комплекса составляет 100%. Однако данные статистики с сайта свидетельствуют, что такая загруженность наблюдается почти весь день. URA.RU направило запрос представителям базы отдыха. Ответа на момент публикации не поступало. Ранее очевидцы писали о мощном пожаре в термальном комплексе. 10 мая на фоне этих сообщений «Баден-Баден» был закрыт по техническим причинам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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