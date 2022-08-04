От конца очереди посетители с трудом видят вход (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На входе в термальный комплекс «Баден-Баден» в микрорайоне Уктус (Екатеринбург) образовались очереди, которые, по оценке посетителей, достигают ста метров. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«На входе в Баден-Баден собрались огромные очереди, около ста метров. От конца очереди еде видно вход», — сообщили читатели.

Согласно данным с официального сайта терм, на момент образования очередей загруженность комплекса составляет 100%. Однако данные статистики с сайта свидетельствуют, что такая загруженность наблюдается почти весь день.

URA.RU направило запрос представителям базы отдыха. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее очевидцы писали о мощном пожаре в термальном комплексе. 10 мая на фоне этих сообщений «Баден-Баден» был закрыт по техническим причинам.

Фото: URA.RU