Депутат ГД рассказала, как получить детскую выплату в миллион

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Осень. Пенсионеры. Курган , материнство, дети, самокат, мама с детьми, детская коляска, мама и ребенок
Чтобы получить звание «Мать-героиня», необходимо родить 10 детей Фото:

Женщинам, получившим звание «Мать-героиня», полагается выплата в один миллион рублей. Об этом рассказал депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб.

«Чтобы получить звание „Мать-героиня“, россиянка должна родить и вырастить 10 своих детей, причем младшему должен быть хотя бы 1 год — и все дети должны быть в живых. Выплата в один млн рублей, скорее всего, не будет облагаться налогом, а вместе со званием наверняка дадут и льготы. Среди них может быть досрочная пенсия, бесплатный проезд, предоставление более комфортного жилья и автомобиля», — сказала Бессараб в беседе с РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении звания «Мать-героиня». Глава государства также предложил поднять уровень выплат многодетным семьям до миллиона рублей.

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Женщинам, получившим звание «Мать-героиня», полагается выплата в один миллион рублей. Об этом рассказал депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб. «Чтобы получить звание „Мать-героиня“, россиянка должна родить и вырастить 10 своих детей, причем младшему должен быть хотя бы 1 год — и все дети должны быть в живых. Выплата в один млн рублей, скорее всего, не будет облагаться налогом, а вместе со званием наверняка дадут и льготы. Среди них может быть досрочная пенсия, бесплатный проезд, предоставление более комфортного жилья и автомобиля», — сказала Бессараб в беседе с РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении звания «Мать-героиня». Глава государства также предложил поднять уровень выплат многодетным семьям до миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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