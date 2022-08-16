Депутат ГД рассказала, как получить детскую выплату в миллион

Женщинам, получившим звание «Мать-героиня», полагается выплата в один миллион рублей. Об этом рассказал депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб.
«Чтобы получить звание „Мать-героиня“, россиянка должна родить и вырастить 10 своих детей, причем младшему должен быть хотя бы 1 год — и все дети должны быть в живых. Выплата в один млн рублей, скорее всего, не будет облагаться налогом, а вместе со званием наверняка дадут и льготы. Среди них может быть досрочная пенсия, бесплатный проезд, предоставление более комфортного жилья и автомобиля», — сказала Бессараб в беседе с РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении звания «Мать-героиня». Глава государства также предложил поднять уровень выплат многодетным семьям до миллиона рублей.
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