На Поклонной горе в Москве устроили флешмоб в честь Дня флага

22 августа 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

Впервые в истории 200 волонтеров и активистов развернули флаг, части которого привезли из всех регионов РФ Фото: Илья Московец © URA.RU В День Государственного флага в Москве в Парке Победы прошла церемония поднятия триколора — одного из самых больших российских флагов, части которого привезли из всех регионов страны. Праздник символизирует суверенитет России, а также единство многонациональных народов России. «На Поклонной горе возле монумента Победы 200 волонтеров развернут российский флаг, 90 частей которого было привезено из различных регионов страны. На каждой частице флага местные жители написали теплые слова и добрые пожелания в адрес России.», — передает официальный сайт мэра Москвы. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой рассказал, что День флага — это праздник символа суверенитета России, день, который означает единство многонациональных народов России, победу ее свободы. «Это борьба идет и сегодня, и, мне кажется, в этот день, когда поднимается триколор надо всей нашей страной, всем должно быть понятно: в этой борьбе победа будет за нами», — заявил Петр Толстой в беседе с «Лентой.ру». Издание уточняет, что части флага, помимо российских регионов, были доставлены из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья, Херсонской и Харьковской областей. День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Он начинается с поднятия флага под государственный гимн. Во всех регионах страны проходят праздничные мероприятия, патриотические шествия и концерты. Флаг состоял из частей, отправленных из разных регионов России Сайт мэра Москвы

В День Государственного флага в Москве в Парке Победы прошла церемония поднятия триколора — одного из самых больших российских флагов, части которого привезли из всех регионов страны. Праздник символизирует суверенитет России, а также единство многонациональных народов России. «На Поклонной горе возле монумента Победы 200 волонтеров развернут российский флаг, 90 частей которого было привезено из различных регионов страны. На каждой частице флага местные жители написали теплые слова и добрые пожелания в адрес России.», — передает официальный сайт мэра Москвы. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой рассказал, что День флага — это праздник символа суверенитета России, день, который означает единство многонациональных народов России, победу ее свободы. «Это борьба идет и сегодня, и, мне кажется, в этот день, когда поднимается триколор надо всей нашей страной, всем должно быть понятно: в этой борьбе победа будет за нами», — заявил Петр Толстой в беседе с «Лентой.ру». Издание уточняет, что части флага, помимо российских регионов, были доставлены из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья, Херсонской и Харьковской областей. День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Он начинается с поднятия флага под государственный гимн. Во всех регионах страны проходят праздничные мероприятия, патриотические шествия и концерты.