Владимир Зеленский должен ответить за разрушение Донбасса, считают жители Красного Лимана Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и возглавляемые им ВСУ должны понести ответственность за политику «выжженной земли» в Донецкой народной республике. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали жители города Красный Лиман.

«Персональную ответственность за все разрушения и убитых мирных жителей несет украинская армия и тот, кто ее возглавляет (Владимир Зеленский, прим. URA.RU). Они людей без крыш оставили, железную дорогу разрушили. Свою гуманитарную помощь увезти не успели, так сожгли ее, чтобы нам не досталась. А сейчас ДРГ [диверсионно-разведывательные группы] работают — минометы спрятали в лесу и стреляют из них. Для чего? Они так говорили: „вы хотели в Россию, получайте свою Россию“. По детскому садику недавно прилетело — говорят, „Точка-У“. Воронка три метра в глубину и метров семь в ширину. Не знаю, зачем они это делают, у нас военных-то нет», — рассказали местные жители Александр и Алла.

По их словам, Вооруженные силы Украины и сегодня продолжают разрушать город. Вся надежда оставшихся жителей связана с российской армией и волонтерами.

«Они сейчас делают все, чтобы нарушить подачу воды и газа. Люди остались без квартир, сосед Вася вообще в гараже живет. Спасибо военным, помогают сильно. Когда город освободили, у нас как раз началась какая-то инфекция типа дизентерии. Так я заказал лекарства [у российских военнослужащих], и буквально через сутки-двое они их привезли», — продолжает Александр.

Город Красный Лиман Донецкой народной республики был освобожден союзными силами в мае 2022 года. В настоящий момент линия фронта все еще близка к границам города, из-за чего мирные жители подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.